Grande Fratello Vip, Alex Belli bacia Marina La Rosa: la reazione di lei spiazza tutti

Marina La Rosa e Alex Belli sono tra i concorrenti che stanno contribuendo maggiormente alle dinamiche del Grande Fratello Vip. Il reality, complice anche la concomitanza con le partite della Nazionale, sta facendo più fatica del previsto a decollare in termini di share.

Nelle ultime ore, però, tra i due protagonisti è andata in scena una situazione decisamente particolare. Dopo i continui battibecchi e le tensioni degli ultimi giorni, Marina e Alex si sono scambiati un bacio appassionato. Ma niente svolta romantica: il gesto, infatti, era esclusivamente legato a una scena che i concorrenti stavano interpretando.

Il bacio tra Alex Belli e Marina La Rosa al Grande Fratello Vip

Durante la giornata, gli inquilini dei Lumina Studios di Roma sono coinvolti nelle riprese di una sorta di soap realizzata per intrattenere il pubblico di Mediaset Infinity.

Alex e Belli e Marina La Rosa si baciano al Grande Fratello Vip

Il livello della recitazione, volutamente sopra le righe, ricorda per certi versi quello di produzioni televisive dal sapore decisamente trash. L'obiettivo, però, è soprattutto quello di divertire gli spettatori e gli stessi concorrenti, creando allo stesso tempo nuove occasioni per far emergere qualche dinamica all'interno della Casa.

Tra le ultime scene da girare c'era proprio quella di un bacio appassionato tra Alex Belli e Marina La Rosa. I due, per esigenze di copione, si sono lasciati andare al bacio davanti alle telecamere. Una volta terminata la ripresa però, Marina La Rosa ha sorpreso tutti con una reazione decisamente ironica.

Marina La Rosa reagisce dopo il bacio con il coinquilino

Appena conclusa la finzione scenica, Marina si è rivolta alla telecamera e ha pronunciato una frase destinata a far discutere: "Posso fare anche questo?" Subito dopo, prendendo la giacca di Alex Belli, ha mimato un evidente conato di vomito, lasciando intendere in maniera piuttosto esplicita che il bacio appena dato fosse esclusivamente una necessità legata alla scena.

Il gesto ha così ribadito la distanza che continua a esserci tra i due concorrenti, nonostante davanti alle telecamere siano stati costretti a interpretare una coppia molto più affiatata.

Il rapporto tra Marina La Rosa e Alex Belli continua quindi a essere caratterizzato da battibecchi, provocazioni e momenti di forte tensione. La scena del bacio non sembra aver modificato i rapporti tra i due, che anche nelle ultime ore hanno continuato a mostrarsi distanti. Proprio questo contrasto tra la finzione della soap e il rapporto reale nella Casa potrebbe diventare uno degli argomenti della prossima puntata del Grande Fratello.

Il siparietto di Marina, inoltre, potrebbe essere commentato anche nella puntata di venerdì, soprattutto alla luce delle accuse che Alex Belli le ha rivolto: secondo l'attore, infatti, la concorrente sarebbe accusata di mostrarsi in un modo davanti agli altri e di comportarsi diversamente quando le dinamiche diventano più delicate.