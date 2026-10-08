Guendalina Tavassi, la famiglia annuncia la querela contro Moreno Morello dopo lo scontro al GF Vip

Dopo le dure accuse e il confronto avvenuto nella Casa, la famiglia di Guendalina Tavassi ha preso posizione contro Moreno Morello annunciando possibili conseguenze legali.

La tensione tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello al Grande Fratello Vip non accenna a diminuire. Dopo il duro scontro avvenuto durante la diretta di lunedì scorso, la vicenda ha assunto contorni ancora più pesanti e ha coinvolto anche i familiari della Tavassi. Sui social, infatti, sono state annunciate possibili azioni legali nei confronti dell'ex inviato di Striscia la Notizia.

Guendalina Tavassi e Moreno Morello, lo scontro al Grande Fratello Vip

La faida tra i due concorrenti è iniziata dopo alcune osservazioni di Guendalina Tavassi sul rapporto tra Moreno Morello e Federica. La concorrente aveva sostenuto di trovare strano che i due dormissero nello stesso letto, considerando che prima dell'ingresso nella Casa non si conoscevano e non avevano quindi una particolare confidenza.

Secondo la Tavassi, il comportamento di Morello sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti della sua compagna Laura, con la quale è sposato dal 2022 e con cui condivide tre figli. Le parole di Guendalina hanno provocato la dura reazione di Moreno Morello, che ha replicato: "Sta insinuando cose gravissime, di una bassezza assoluta. Io amo mia moglie e sono fedele".

Moreno Morello al Grande fratello Vip

La discussione, però, non si è fermata alla difesa della propria relazione. Moreno Morello ha infatti contrattaccato, facendo riferimento alla partecipazione di Guendalina Tavassi al Grande Fratello 11 e sostenendo che, durante quella esperienza, avrebbe avuto rapporti con diversi uomini.

In diretta, Morello ha poi rincarato la dose: "Lei ha un comportamento svilente per tutta la categoria delle donne. Non è un insulto il mio, sottoscrivo ogni cosa che ho detto".

Parole che hanno ulteriormente alimentato la tensione tra i due concorrenti. Lo scontro non si è concluso con la puntata. Nei giorni successivi, Guendalina Tavassi e Moreno Morello hanno continuato a confrontarsi e la concorrente ha chiesto pubblicamente le scuse del coinquilino.

"Mi hai dato della poco di buono davanti a tutta Italia. Invece di scusarti hai detto che ti dovrebbero fare un monumento. Sai dove te lo fanno il monumento? In tribunale", ha dichiarato la Tavassi. Moreno Morello, però, non ha mostrato alcun ripensamento e ha risposto: "Io non solo penso ciò che ti ho detto, ma lo sottoscrivo e sono pronto a ripetertelo".

Successivamente, parlando con Marina La Rosa, Morello ha ampliato il proprio ragionamento: "Tu puoi andare anche con 800 uomini, sei libera, ma lo stile è come lo racconti, lì è la dignità. La libertà di agire è giusta, ma la bassezza di raccontare è quello che svilisce le donne".

La madre di Guendalina Tavassi annuncia una possibile querela

A questo punto è scesa in campo anche la famiglia di Guendalina Tavassi. Emanuela Fuin, madre della concorrente, ha affidato ai social un messaggio molto duro nei confronti di Moreno Morello, preannunciando una possibile svolta legale. "Quando è troppo è troppo. Il signor Morello ne risponderà nelle sedi opportune. Così quello che ha guadagnato al GF Vip lo spenderà in avvocati e risarcimenti per diffamazione. Se gli basta".

Le dichiarazioni hanno ulteriormente acceso i riflettori sulla vicenda, trasformando lo scontro nato all'interno della Casa in un caso che potrebbe avere conseguenze anche fuori dal reality. Anche Federico Perna, compagno di Guendalina Tavassi, è intervenuto sui social prendendo posizione contro Moreno Morello.

Perna ha scritto: "Lui che si permette di dire certe frasi su mia moglie che vanno oltre il gioco e oltre il reality senza che nessuno lo fermi".

Il confronto tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello sembra quindi tutt'altro che concluso. La nuova puntata del Grande Fratello Vip potrebbe offrire ulteriori sviluppi sulla vicenda, anche se resta da capire se e quanto spazio verrà dato alle possibili conseguenze legali annunciate dalla famiglia della Tavassi.