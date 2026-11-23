Il pubblico deciderà chi accederà alla finale del GF Vip, mentre due concorrenti dovranno lasciare la Casa. Attesi anche il ritorno di Alessandra Mussolini e il confronto tra Andreas e Marina.

La corsa verso la finale del Grande Fratello Vip entra nella sua fase decisiva. Stasera, lunedì 23 novembre, su Canale 5 va in onda la Semifinale del reality condotto da Ilary Blasi, una puntata che promette verdetti importanti e nuove tensioni. In programma una doppia eliminazione, la proclamazione del quarto finalista e il ritorno nella Casa di Alessandra Mussolini. Spazio anche al confronto tra Andreas Müller e Marina La Rosa, mentre Federica Morello continua a essere al centro delle discussioni tra gli inquilini.

Grande Fratello Vip, doppia eliminazione e quarto finalista: cosa succede in Semifinale

Siamo alla vigilia della finale, i concorrenti ancora in gara sono chiamati a giocarsi il tutto per tutto per conquistare un posto nella finale del 30 novembre e continuare a inseguire la vittoria. A contendersi il primo posto ci sono Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi, Andreas Müller, Federica Morello e Piera Meloni, insieme alle tre concorrenti che hanno già conquistato la finale: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi.

Sarà ancora una volta il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decidere le sorti degli inquilini. Il primo verdetto riguarderà Alessandro Varsi, Piera Meloni e Federica Morello: uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa.

Federica Morello

Secondo i sondaggi pubblicati da FreeForum, le percentuali attuali vedrebbero Federica Morello in testa con il 60,88% delle preferenze, seguita da Alessandro Varsi con il 25,55% e Piera Meloni con il 13,57%. Altri sondaggi, tuttavia, mostrano uno scenario differente, con Piera in vantaggio su Varsi e Federica ancora saldamente al primo posto. Si tratta naturalmente di rilevazioni non ufficiali, che non determinano il risultato del televoto.

Ma le sorprese non finiranno qui. Nel corso della serata è prevista una seconda eliminazione, che ridurrà ulteriormente il gruppo dei concorrenti ancora in gioco. Spazio anche alla proclamazione del quarto finalista di questa edizione e alle ultime nomination.

Alessandra Mussolini torna nella Casa: nel mirino le tre finaliste

Tra i momenti più attesi della semifinale c'è sicuramente il ritorno di Alessandra Mussolini. La vincitrice della precedente edizione è pronta a varcare nuovamente la porta rossa per movimentare gli equilibri della Casa e lanciare qualche provocazione ai concorrenti.

Le tre concorrenti già finaliste del GF Vip: Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa

Nel suo mirino potrebbero finire soprattutto le tre finaliste già proclamate: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, anche se, in una recente intervistata da Selvaggia Lucarelli, l'ex parlamentare non ha risparmiato critiche a tutti i coinquilini.

Le altre dinamiche della semifinale

Intanto, negli ultimi giorni di convivenza, non mancano le discussioni. Ancora una volta, al centro delle dinamiche della Casa troviamo Federica Morello. Nei suoi confronti continuano a esserci accuse da parte degli altri coinquilini.

La semifinale darà spazio anche al rapporto tra Andreas Müller e Marina La Rosa, finito sotto i riflettori dopo le recenti tensioni. A creare qualche malumore tra i due sono state soprattutto le parole di Veronica Peparini, moglie di Andreas, che hanno inevitabilmente avuto ripercussioni sul loro rapporto all'interno della Casa.

Tra i concorrenti c'è già stato un primo tentativo di chiarimento, accompagnato da scuse e da un abbraccio. Tuttavia, non sembra che tutte le incomprensioni siano state definitivamente superate. Marina, infatti, avrebbe ancora qualcosa da chiarire e questa sera la questione potrebbe essere affrontata direttamente durante la puntata.