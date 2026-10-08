GF Vip, Stefania Orlando contro Moreno Morello: "La violenza inizia anche da questi pensieri"

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha commentato le parole pronunciate da Moreno Morello contro Guendalina Tavassi, soffermandosi anche sulla disparità di giudizio tra uomini e donne.

Lo scontro tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello continua a far discutere anche fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Dopo le dure parole pronunciate dal concorrente nei confronti della Tavassi, sulla vicenda è intervenuta anche Stefania Orlando, che sui social ha espresso il proprio disappunto e ha riflettuto sulla diversa percezione dei comportamenti tra uomini e donne.

Moreno Morello, la frase su Guendalina Tavassi fa discutere

La lite tra Moreno Morello e Guendalina Tavassi ha raggiunto uno dei momenti più accesi quando il concorrente, parlando della coinquilina, ha pronunciato una frase particolarmente dura. Morello ha sostenuto che Guendalina durante il Grande Fratello 11 fosse solita "consumare sotto le coperte con maschi a caso".

Le parole non sono passate inosservate e hanno provocato la reazione della famiglia della Tavassi. La madre Emanuela Fuin e il compagno Federico Perna hanno infatti annunciato possibili provvedimenti legali nei confronti di Morello, parlando anche della richiesta di un eventuale risarcimento.

GF Vip, Stefania Orlando interviene sul caso Moreno Morello

Sulla vicenda ha deciso di intervenire anche Stefania Orlando, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha affidato ai social una lunga riflessione sulle parole pronunciate da Morello.

L'ex inquilina del reality ha premesso di non essere un'opinionista del programma, spiegando però cosa direbbe se avesse quel ruolo. "Io non sono opinionista al Grande Fratello. Ma se fossi opinionista, direi che la frase di Moreno nei confronti di Guendalina è gravissima", ha dichiarato la Orlando.

La showgirl ha poi contestato il contenuto dell'affermazione di Moreno Morello, sottolineando come, a suo giudizio, si tratti di un'illazione e non di un fatto accertato. "Non si può dire ad una donna una frase sprezzante come: 'È solita consumare sotto le coperte con maschi a caso'. Primo perché non è la verità, è una sua illazione e strumentalizzazione di un... andare a letto e di consumare con chi vuole, quando vuole e quanto vuole senza essere giudicata".

Le parole di Stefania Orlando spostano quindi il dibattito dal semplice scontro tra due concorrenti a una riflessione più ampia sul modo in cui vengono giudicati uomini e donne.

Nel suo intervento, la Orlando ha infatti parlato della disparità di genere, sostenendo che ancora oggi esista una differenza nel modo in cui la società giudica la vita sentimentale e sessuale di uomini e donne. "Perché ancora nel 2026 c'è una grande disparità nel giudizio tra uomo e donna: un uomo che va con tante donne è un figo e una donna che va con tanti uomini rimane una... una poco di buono, una mi...ta sì, diciamolo!".

La parte più dura del messaggio di Stefania Orlando arriva quando la showgirl collega questo tipo di giudizi a una forma di violenza culturale. "La violenza inizia anche da questi pensieri, e chi li difende è complice!". Una presa di posizione netta, con la quale la Orlando ha scelto di criticare non soltanto le parole pronunciate da Moreno Morello, ma anche il meccanismo di giudizio nei confronti delle donne.

In conclusione, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ribadito di non avere un ruolo nel programma, tornando con ironia sulla propria premessa. "Però io non sono opinionista al Grande Fratello. Se fossi opinionista, lo direi, ma siccome non lo sono tengo questo pensiero per me".