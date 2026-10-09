Ballando resiste, il Gf Vip cala e l'Isola aspetta: sarà Selvaggia Lucarelli a rimpiangere la Rai?

L'approdo di Selvaggia Lucarelli a Mediaset sembrava dover cambiare gli equilibri della tv generalista come mai visto prima.

Qualcuno sui social paventava già il fallimento di mamma Rai, e Canale 5 al 100% di share grazie alla tagliente lingua dell'ex giudice di Ballando con le Stelle, dalla diretta interessata abbandonato dopo 10 stagioni e infinite polemiche con concorrenti, pubblico, giurati, ospiti e chi più ne ha più ne metta.

La realtà, come spesso capita, ha poi sotterrato la fantasia, perché la 21esima edizione di Ballando con le Stelle è partita tenendo botta sul fronte degli ascolti, mentre il secondo Grande Fratello Vip con Selvaggia Lucarelli opinionista è calato, in attesa di un'Isola dei Famosi da lei condotta finita non si sa dove e in onda non si sa quando.

E allora è lecito domandarsi se non sia stata Selvaggia a raccogliere consensi e popolarità grazie a Ballando, e non viceversa, e se la sua figura sposti realmente gli ascolti di un programma.

Dalla centralità di Ballando alla secondarietà del GF Vip

Ballando con le stelle: la giuria

D'altronde quando Lucarelli è approdata in giuria su Rai 1 Ballando con le Stelle arrivava da 10 stagioni e da una media share nel 2014 del 22%, con 4 milioni e mezzo di telespettatori.

Dopo un anno di pausa, e con Selvaggia new entry al posto del dimenticabile e dimenticato Rafael Amargo, la media dell'11esima edizione scese al 20,5%, con poco meno di 4 milioni di telespettatori.

L'anno dopo calò addirittura al 19%, punto più basso nella storia del programma firmato Milly Carlucci.

Con il tempo lo share di Ballando ha ripreso quota, arrivando fino al 25,9% medio del 2024, con Selvaggia Lucarelli sempre più centrale, sempre più indiscussa protagonista. Ogni suo giudizio poteva creare polemiche, dibattito, spopolare sui social, far decollare l'hashtag del programma.

Dei 5 giudici solo il suo parere sembrava contare, con commenti taglienti ma il più delle volte centrati, perfettamente in linea con il suo personaggio e il suo ruolo all'interno dello show.

Per anni si è discusso di una deriva da più parti definita 'trash', nei confronti del programma, accusato di aver volutamente messo da parte la gara di ballo per lasciare spazio a polemiche e grida, il più delle volte alimentate proprio da Selvaggia.

Con il suo addio al programma, e lo sbarco definitivo a Mediaset dopo l'abboccamento di inizio 2026, in molti avevano ipotizzato chissà quale tracollo per lo show principe del sabato sera di Rai 1, che ha invece ritrovato una strada meno urlata e più democristiana grazie agli innesti di Alberto Matano e Barbara D'Urso.

In tanti sui social hanno patito l'assenza di Selvaggia, che ha prontamente ringraziato per gli attestati di stima, ma la verità è che Ballando con le Stelle esisteva prima del suo approdo e continua ad esistere dopo la sua fuga. Che Selvaggia possa dire altrettanto con assoluta certezza, è ancora tutto da capire.

Che fine ha fatto l'Isola dei Famosi?

Selvaggia Lucarelli durante il programma 'Celebrity Now'

Perché l'Isola dei Famosi che ha registrato nel mese di luglio, da conduttrice catapultata direttamente nelle Filippine, è ferma ai box Mediaset. Si era scritto che il reality riveduto e corretto, senza più studio fisico né diretta, dovesse andare in onda a settembre, per poi cedere a un rinvio a data da destinarsi che potrebbe trasformarlo in un bis della rinnovata e fallimentare Talpa di Diletta Leotta.

Quando andrà in onda? E su che canale? Mediaset ha preferito aspettare, a quanto pare rimontando l'intero girato, lasciando così spazio ad un secondo Grande Fratello Vip nel giro di pochi mesi.

Proprio al fianco di Ilary Blasi e Cesara Buonamici l'ex giudice di Ballando ha ora ritrovato voce catodica, apparendo però meno corrosiva del solito, più silente, molto meno centrata rispetto a quanto avviene all'interno della casa, semplicemente secondaria nei confronti dell'intero reality.

Il supporto di Lucarelli al nuovo Grande Fratello Vip fatica a prendere forma, con gli ascolti in calo a peggiorare la situazione.

Se la media dell'ottava edizione, la prima con Selvaggia opinionista, si era fermata al 16,93% con poco meno di 2 milioni di telespettatori, quella della stagione nove è ulteriormente scesa, con il 16,33% di share e 1.751 milioni di telespettatori spalmati su 7 puntate.

E pensare che la settima stagione del 2022-2023, condotta da Alfonso Signorini, venne definita un "flop" perché ferma al 20,58% di share medio con 2.649.000 telespettatori.

Il 'brand' Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli

Nel dubbio la diretta interessata si è fatta una e trina, tra podcast, rubrica sul settimanale Chi edito da Mondadori e newsletter di successo in cui spaziare tra case da ristrutturare, consigli sui kg da perdere e casi di cronaca nera.

Mentre su X i profili da lei bloccati superano probabilmente i follower, che ad oggi hanno abbondantemente oltrepassato il milione di teste.

Da quando è approdata a Mediaset, a cifre probabilmente enormemente maggiori rispetto ai vecchi cachet Rai, Selvaggia ha ceduto spazio ad un'apparente incoerenza, con doppi standard critici su programmi e personaggi televisivi, tra difese d'ufficio a molti apparse stonate e mancate prese di posizione.

Vero è che anche ai tempi di Ballando con le Stelle alcune antipatie e/o simpatie personali finivano apparentemente per prendere il sopravvento, nel giudicare performance e battute. Ma fuggire da TeleMeloni, come lei stessa definì la Rai nel 2025, per approdare su TeleBerlusconi non è propriamente apparso come chissà quale moto rivoluzionario.

Nel 2024, quando Ilary Blasi dava alle stampe Che Stupida!, Selvaggia definì l'ex moglie di Francesco Totti una "gran simpatica paracula", perché in grado di monetizzare in lungo e in largo dal naufragato matrimonio. Passati 24 mesi le due fanno coppia su Canale5, amiche e colleghe al cospetto di una platea televisiva che fatica a superare il milione e mezzo di telespettatori.

Conviene fuggire dalla Rai?

La Corrida di Amadeus

C'è poi Mediaset, che da anni strapaga volti delle altre reti forse non tanto per valorizzarli quanto per strapparli alla concorrenza, immaginando chissà quali tracolli causati dalla loro improvvisa assenza.

Un modus operandi ormai ampiamente smascherato che ha lasciato sul campo fior fior di professionisti, incantati dai pifferai magici di Cologno Monzese per poi restare fermi ai box, con le tasche piene e i palinsesti vuoti.

In attesa di un eventuale ritorno a Viale Mazzini, con la coda tra le gambe e il copricapo rovesciato.