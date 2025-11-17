Grande Fratello, anticipazioni di stasera: doppia eliminazione e Rasha e Omer contro le accuse di strategia

L'attrazione tra Rasha e Omer scatena discussioni in Casa: chi parla di strategia, chi di vero sentimento. Tutto pronto per nuove dinamiche e colpi di scena nella puntata di stasera 17 novembre.

Questa sera, lunedì 17 novembre, in prima serata su Canale 5, torna il Grande Fratello con la nona puntata, condotta da Simona Ventura. Questa sera, due concorrenti dovranno abbandonare la Casa: il primo scelto tra quelli in nomination, il secondo deciso tramite un televoto flash. Al fianco della conduttrice ci saranno Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Il reality andrà in onda in prima serata, subito dopo La Ruota della Fortuna.

Le anticipazioni del Grande Fratello: il triangolo Mattia, Grazia e Carlotta

Dopo aver lasciato alle spalle il triangolo tra Benedetta, Domenico e Valentina - che nelle scorse settimane ha animato la Casa con l'ingresso di Valentina, ex compagna del partenopeo, e della madre della Stecchi - gli autori introducono subito una nuova storia a tre. I protagonisti sono Mattia, Grazia e Carlotta, fidanzata del concorrente siciliano che nelle scorse settimane ha più volte fatto sentire la sua voce sui social. Stasera, Carlotta avrà finalmente la possibilità di parlare con il fidanzato davanti alle telecamere.

Le anticipazioni del Grande Fratello: il triangolo Mattia, Grazia e Carlotta

Nel frattempo, Grazia è stata sottoposta a una difficile prova dalla produzione: avrebbe dovuto dare l'immunità a Mattia oppure rivelargli che Carlotta lo considera ancora il suo fidanzato. Lei ha scelto di tacere e stasera scopriremo come Mattia reagirà a questa decisione.

Mattia e Grazia

Amore o strategia? I dubbi sulla nuova coppia della casa

Al centro delle dinamiche di coppia troviamo anche Rasha e Omer: un bacio, replicato più volte, ha confermato l'attrazione speciale tra i due, ma alcuni coinquilini, come Francesca, sospettano che non si tratti di un sentimento spontaneo, ma di una precisa strategia.

Le altre dinamiche del 17 novembre: incontri e televoto flash

Tra gli altri momenti della serata: Giulia realizzerà finalmente il desiderio espresso da giorni, abbracciando i suoi cinque fratelli. Marina La Rosa, ospite del programma, ha parlato con Domenico per approfondire la natura dei suoi sentimenti per Valentina e Benedetta.

Infine, questa sera il verdetto del televoto decreterà l'eliminazione di uno dei concorrenti in nomination: chi tra Domenico, Flaminia, Francesca, Simone, Giulia e Rasha dovrà lasciare il gioco? I sondaggi online danno in vantaggio Rasha. Ma gli inquilini non sanno che non sarà l'unica eliminazione: nel corso della puntata sarà aperto un televoto flash, con modalità mai viste al Grande Fratello, che deciderà il secondo concorrente a dover abbandonare la Casa.