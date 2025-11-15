Grande Fratello, Marina La Rosa: "Sarò la vostra psicologa", ingresso a sorpresa nella Casa

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello: ieri è entrata una delle figure più iconiche della storia del reality. Parliamo di Marina La Rosa, protagonista indimenticabile della prima edizione del programma, quella vinta da Cristina Plevani, oggi una delle tre opinioniste del format, affiancata in corso d'opera da Sonia Bruganelli.

L'ingresso di Marina - soprannominata ai tempi la gatta morta per il suo atteggiamento seducente e ironico - è stato annunciato sui canali social ufficiali, che hanno pubblicato una clip del suo arrivo. Nella didascalia si leggeva: "Marina La Rosa è entrata nella Casa. Qualcosa l'ha spinta verso la Porta Rossa: curiosità, intuizioni e storie che meritano uno sguardo più vicino... Il resto lo scoprirete molto presto."

Il discorso di Marina La Rosa ai concorrenti: "Sono voi 25 anni fa"

A spiegare il motivo del suo ingresso è stata la stessa storica gieffina, rivolgendosi agli attuali concorrenti mentre erano freezati: "Entrare qua per me è un'emozione. È come riaprire un diario segreto dove sono state scritte tante cose. Non pensavo di emozionarmi. Forse non mi conoscete: sono Marina, sono voi 25 anni fa."

Marina La Rosa al primo Grande Fratello

Poi ha aggiunto: "Sono qui perché mi piacete, vi guardo, vi seguo. Sento le vostre storie ed emozioni. C'è qualcuno che mi affascina di più, e devo dire che le emozioni nella vita mi piacciono così tanto che, negli anni, sono diventata una psicologa." Infine ha concluso: "Avete dei racconti bellissimi e mi piacerebbe approfondire."

Il nuovo ruolo: sarà la psicologa "ufficiale" della Casa?

Marina La Rosa potrebbe rivestire una sorta di ruolo di psicologa dei concorrenti, con "sedute" singole o di gruppo che - a differenza di quelle con lo psicologo del programma - avverranno davanti alle telecamere. Ricordiamo infatti che la figura dello psicologo già esiste nel format, ma viene consultata dai concorrenti in confessionale e lontano dal pubblico.

Cosa fa Marina La Rosa oggi

Dopo il Grande Fratello, l'ex gatta morta è spesso stata chiamata come opinionista in vari programmi televisivi. Nel 2024, ha conseguito la laurea in Psicologia. Recentemente Marina La Rosa è tornata nel mondo dei reality partecipando a La Talpa, condotto da Diletta Leotta e vinto da Alessandro Egger. Il suo ritorno nella Casa rappresenta un vero tuffo nel passato per il pubblico, ma anche un possibile nuovo tassello nel percorso narrativo di questa edizione.