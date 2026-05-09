Jannik Sinner agli Internazionali di Roma 2026: dove vedere il match in TV e streaming

Debutto attesissimo per Jannik Sinner al Foro Italico contro Sebastian Ofner. Ecco orario del match, programma del Centrale e tutte le opzioni per seguirlo in diretta TV e streaming.

L'attesa è finita. Oggi, sabato 9 maggio 2026, al Foro Italico è il giorno di Jannik Sinner. L'altoatesino fa il suo esordio agli Internazionali d'Italia dopo essere entrato nell'Olimpo delle leggende del tennis: è l'unico giocatore nella storia di questo sport capace di vincere cinque Masters 1000 consecutivi (Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid). Ecco come seguirlo in TV in streaming

L'avversario e il precedente "nascosto"

Al secondo turno Sinner troverà l'austriaco Sebastian Ofner (n. 82 ATP), reduce dalla vittoria per 6-3 6-3 contro l'americano Michelsen. Sebbene sia il primo confronto nel circuito maggiore, i due si sono già sfidati nel 2019 nella finale del Challenger di Ortisei, dove un giovanissimo Jannik ebbe la meglio.

Orario e Programma del Campo Centrale

Il match di Sinner è il grande evento della sessione serale. Ecco l'ordine di gioco sul Centrale:

Ore 11:00: Machac contro Medvedev (ATP)

Machac contro Medvedev (ATP) Ore 13:00: Jasmine Paolini contro Elise Mertens (WTA)

contro Elise Mertens (WTA) A seguire: Sabalenka contro Cirstea (WTA)

Sabalenka contro Cirstea (WTA) Non prima delle 19:00: Jannik Sinner contro Sebastian Ofner (ATP)

Dove vedere Sinner in TV e Streaming

La partita sarà visibile ovunque, con la conferma della trasmissione gratuita:

In chiaro: Diretta su TV8 (anche in HD).

Diretta su (anche in HD). Satellite: Diretta sui canali Sky Sport .

Diretta sui canali . Streaming: SkyGo, NOW e il sito ufficiale di TV8.

Non solo Sinner: l'armata azzurra oggi in campo

Sarà un sabato caldissimo per i colori italiani, con altri protagonisti attesi a grandi prove:

Jasmine Paolini: La campionessa in carica di Roma sfida al terzo turno la belga Elise Mertens sul Centrale (ore 13:00). Un match complicato dove Jasmine cercherà di confermare la sua crescita internazionale.

Flavio Cobolli: Il numero 12 del mondo e testa di serie affronta il francese Terence Atmane nel suo match di secondo turno.

Gli "outsider": Grande attesa anche per Mattia Bellucci (contro Etcheverry) e Andrea Pellegrino (contro Fils). Entrambi partono sfavoriti sulla carta, ma il calore del pubblico del Foro Italico potrebbe spingerli verso l'impresa.

Riepilogo Tabellone Italiani oggi: