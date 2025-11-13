Grande Fratello, Mattia Scudieri non è stato lasciato: ma ora la decisione è nelle mani di Grazia

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. Mattia Scudieri è convinto che la sua fidanzata, Carlotta Vendemmia, lo abbia lasciato dopo aver visto un messaggio pubblicato dalla ragazza sui social. Il post, interpretato da molti - spettatori e coinquilini compresi - come un chiaro segnale di rottura, è arrivato proprio mentre nella Casa cresceva l'intesa tra Mattia e Grazia Kendi.

La verità di Carlotta: "Non l'ho lasciato"

A distanza di pochi giorni, però, la fidanzata di Mattia ha voluto chiarire tutto sui suoi canali social, polemizzando con gli autori: "Sono stata fraintesa. Purtroppo non c'è stato modo di contattarlo. Mi è stato assicurato che ieri sera avrebbe saputo tutta la situazione completa. Io non ho mai dichiarato di averlo lasciato."

Grazia chiamata a decidere il destino di Mattia

Secondo quanto mostrato nel daytime, gli autori non avrebbero ancora informato Mattia del nuovo messaggio, ma avrebbero deciso di coinvolgere Grazia in una prova decisamente inaspettata. Convocata in confessionale, la coinquilina ha ricevuto una busta rosa contenente un messaggio: "Si tratta di una notizia che riguarda Mattia. La compagna smentisce la rottura: 'Il mio messaggio non era un addio. Non volevo lasciarlo, mi piacerebbe solo che lui si svegliasse e smettesse di farsi manipolare da dinamiche e persone'".

Mattia Scudieri legge il post di Carlotta

A questo punto, gli autori hanno messo Grazia davanti a un bivio: "Mattia riceverà questa notizia nella puntata di lunedì prossimo. Sta a te decidere: puoi mantenere il segreto e garantirgli l'immunità dalle prossime nomination, oppure scegliere di farglielo sapere subito, ma in quel caso perderà l'immunità. Cosa decidi di fare?"

Tra strategia e sentimenti: la scelta finale

Una decisione difficile che ha mandato Grazia in crisi: "Non posso chiedere consiglio a nessuno, vero? Sono onesta. Quello che c'è scritto nella busta non è nulla di grave, ma non so come reagirebbe lui." Dopo averci riflettuto a lungo, Grazia - che non ha mai nascosto il suo interesse per Mattia - ha deciso di non rivelare nulla al concorrente siciliano, che dunque scoprirà solo nella prossima puntata di essere ancora fidanzato con Carlotta. Una scelta che potrebbe cambiare il rapporto tra i due coinquilini.

Grazia, per ponderare meglio la decisione concessagli dal Grande Fratello, si è assicurata che Mattia desideri essere immune alle prossime nomination e la risposta del siciliano l'ha rassicurata.