Grande Fratello: Tommaso Franchi smentisce i tradimenti e rompe il silenzio su Mariavittoria

Tommaso Franchi parla della rottura con Mariavittoria Minghetti nata al Grande Fratello. L'ex concorrente smentisce i tradimenti e chiarisce che la separazione è avvenuta in modo sereno e senza terze persone.

Una delle coppie più seguite di una delle ultime edizioni del Grande Fratello è stata quella formata da Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. La loro relazione, nata all'interno della Casa più spiata d'Italia, ha conquistato il pubblico, durando quasi un anno anche fuori dal programma.

Poi però è arrivata la rottura, che ha lasciato i fan sorpresi e con molti interrogativi. Nei mesi successivi non sono mancate voci e supposizioni, tra cui anche alcune accuse di presunti tradimenti mai confermate, soprattutto nei confronti dell'idraulico senese.

Le prime parole di Tommaso dopo la fine della relazione

Per la prima volta Tommaso Franchi ha deciso di raccontare la fine della storia con Mariavittoria durante un'intervista a Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica Non succederà più, in onda su Radio Radio. Parlando del suo ingresso al reality, Tommaso ha spiegato di essere stato inizialmente "candidato" dai suoi amici, senza aver mai seguito davvero il programma.

Mariavittoria e Tommaso

"Quando dovevo andare di persona per il provino ho chiesto ai miei amici di accompagnarmi a Roma, non pensavo davvero di partecipare. Per me era tutto nuovo." Ha poi raccontato di non aver nemmeno seguito le edizioni successive del programma, una volta uscito.

Il difficile ritorno alla vita reale dopo il reality

Tommaso ha anche descritto le difficoltà vissute dopo l'uscita dalla Casa, sottolineando l'impatto psicologico dell'esperienza: la mancanza di privacy e l'essere costantemente ripreso dalle telecamere hanno reso complicato il ritorno alla normalità. "Per mesi ho visto sempre le stesse persone. Rivedere volti nuovi mi dava quasi fastidio. Sono sensazioni che non immagini prima di entrare." Anche piccoli gesti quotidiani, come scattare foto o stare tra la gente, inizialmente gli risultavano strani.

La relazione con Mariavittoria: "È stata una bellissima storia"

Parlando della relazione con Mariavittoria Minghetti, Tommaso ha usato parole molto serene, descrivendo il loro legame come una storia importante e positiva: "Ci siamo innamorati e abbiamo vissuto una bellissima relazione fuori dalla Casa, durata quasi un anno. È finita in modo tranquillo, senza tradimenti."

L'ex gieffino ha però preferito non entrare nei dettagli della separazione, lasciando alcune domande senza risposta. Nelle ultime settimane si sono diffuse alcune segnalazioni secondo cui Tommaso starebbe frequentando una ragazza di nome Giulia. Tuttavia, lui ha smentito categoricamente: "Non so chi sia."

Il nuovo progetto: Tommaso Franchi scrive un libro

Oltre alla vita sentimentale, Tommaso Franchi ha annunciato anche un importante progetto personale: la scrittura di un libro. Il romanzo sarà incentrato sulla storia di Asterione, il Minotauro, con una chiave narrativa diversa dal mito classico:"Mi soffermo sulla sua storia, un ragazzo rinchiuso nel labirinto, in parte è una metafora di quello che ho vissuto nella Casa. perché anche io sono stato rinchiuso sei mesi Ho firmato con Mondadori e il libro uscirà il prossimo anno." La consegna del manoscritto è prevista per ottobre, mentre la pubblicazione è attesa per l'anno successivo.