Grande Fratello, scatta il primo bacio tra Rasha e Omer: galeotto un aereo dei fan!

Tra i protagonisti più amati di questa edizione del Grande Fratello, Rasha Younes e Omer Elomari stanno conquistando sempre più spazio e consensi tra il pubblico e oggi è scattato il primo bacio. Nonostante un cast oggettivamente più interessante rispetto alle ultime stagioni, il reality di Canale 5 condotto da Simona Ventura non sta brillando negli ascolti, complice forse la partenza ritardata del programma - che spesso inizia dopo le 22 - per lasciare spazio a La Ruota della Fortuna, vera gallina dalle uova d'oro di questa stagione Mediaset.

Un aereo speciale per i Rashmer

Come già accaduto per Anita e Jonas, gli autori hanno puntato molto sulla chimica tra Rasha e Omer, trasformando la loro complicità in una delle ship più amate e seguite dai fan del programma. Fin dalle prime puntate, tra i due si era percepita un'intesa particolare, fatta di sguardi, battute e momenti di tenerezza che avevano acceso la curiosità del pubblico.

La reazione emozionata della gieffina: il primo bacio

E finalmente, il momento tanto atteso è arrivato: Rasha e Omer si sono scambiati il loro primo bacio, coronando settimane di attesa e tensione romantica. Il tutto è avvenuto proprio dopo l'arrivo di un aereo con un messaggio dedicato alla coppia, inviato dai loro sostenitori, a conferma di quanto il pubblico creda nel loro rapporto. Curiosamente, la stessa identica scena si era verificata pochi giorni prima con Anita e Jonas, che si erano lasciati andare al loro primo bacio dopo il passaggio di un aereo mandato dai loro fan.

Omer e Rasha

I coinquilini in delirio per il bacio

Sul grande striscione si leggeva una frase in arabo, "Maktub fi aleuyun", che Omer ha tradotto con "È scritto negli occhi". Un messaggio che ha toccato nel profondo entrambi: Rasha, emozionata, si è avvicinata a Omer e lo ha baciato sulle labbra, scatenando l'entusiasmo degli altri concorrenti, che hanno applaudito e acclamato la neo-coppia.

Tra sorrisi e abbracci, Rasha e Omer - che ieri sera avevano avuto un battibecco - hanno poi ringraziato i fan correndo nel giardino, guardando verso il cielo e regalando un altro bacio. Un momento dolcissimo che ha coinvolto anche gli altri inquilini, compreso Jonas: tra lui e Omer, in passato ai ferri corti, è finalmente arrivata una stretta di mano e un abbraccio.