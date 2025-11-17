Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini punta su cinque superstar ma resta l’incertezza sulla data d’inizio

Tra dubbi sul debutto e indiscrezioni sul cast, la versione Vip del reality torna al centro dei riflettori. Spuntano proposte clamorose, ma non mancano smentite e trattative riservate.

Mentre la versione Nip del Grande Fratello condotta da Simona Ventura si avvia verso la fase finale, a Cologno Monzese si discute del destino della versione Vip, guidata da Alfonso Signorini. Mediaset, infatti, sta valutando con attenzione cosa fare del reality show, soprattutto dopo gli ascolti deludenti dell'edizione dedicata ai non famosi, che hanno raffreddato gli entusiasmi dei vertici.

Quando tornerà il GF Vip? La situazione aggiornata

Il primo grande interrogativo riguarda quando - e soprattutto se - il Grande Fratello Vip tornerà su Canale 5. In un primo momento si era ipotizzato un ritorno già a gennaio, ma questa data sembra essere stata posticipata a marzo, dopo il Festival di Sanremo e l'edizione invernale de L'Isola dei Famosi. Parallelamente, alcune voci riportano l'ipotesi di uno slittamento ancora più ampio, con un ritorno a settembre per permettere al format di "rifiatare" dopo un'annata tutt'altro che semplice.

I primi contatti: chi ha ricevuto la proposta

Nonostante l'incertezza generale, Alfonso Signorini - pare con il supporto di Maria De Filippi - avrebbe già iniziato a muoversi per contattare i primi "big" in vista della prossima edizione. Il Fatto Quotidiano e Davide Maggio hanno fatto il nome di Massimo Lovati, avvocato noto per il caso di Garlasco: interpellato, ha dichiarato di non poter parlare, lasciando intendere che eventuali trattative siano gestite dal suo agente.

Le rivelazioni dei settimanali: tutti i nomi usciti

Il settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, ha invece svelato altri nomi di peso: la campionessa olimpica Federica Pellegrini, l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga, Aida Yespica e Loredana Lecciso insieme alla figlia Jasmine Carrisi. Un cast che, se confermato, garantirebbe sicuramente attenzione mediatica.

Le smentite social: Bianca Balti chiude la porta al programma

A rincarare la dose è Novella 2000, che ha aggiunto alla lista anche Alba Parietti e la supermodella Bianca Balti. Quest'ultima, però, ha subito smentito attraverso un video pubblicato su Instagram: "No, non farò il Grande Fratello Vip. Non mi è stato nemmeno chiesto, ma comunque non chiedetemelo perché ho altro da fare".