Grande Fratello, Francesca contro Rasha e Omer: "La vostra storia finisce con il programma"

Un semplice gioco di domande proposto da Jonas e Anita ha scatenato un acceso confronto tra i concorrenti della Casa del Grande Fratello. Durante la sfida, Francesca ha insinuato che Rasha si sia avvicinata a Omer per motivi strategici, suggerendo che il flirt tra i due gieffini sia nato più in funzione del gioco che per reale interesse e che probabilmente non avrebbe avuto futuro al di fuori della Casa.

Francesca mette in dubbio il flirt tra Rasha e Omer: le reazioni

Flaminia è subito intervenuta a difesa della coinquilina, sottolineando come avesse scelto di stare con Omer in modo consapevole, rispettando la propria volontà di affrontare il percorso da sola. Rasha ha cercato di smorzare la tensione con un commento sibillino: "La malizia è negli occhi di chi guarda". Anche Domenico ha preso le difese della coppia, evidenziando la forza individuale di entrambi e la loro autonomia nel percorso dentro la Casa.

Il confronto si è però infiammato quando Rasha ha accusato Francesca di falsità, ricordando i complimenti ricevuti dalla stessa prima dell'ingresso di Valentina. La Carrara ha replicato chiarendo che le sue osservazioni erano legate al gioco, non alla persona, precisando che è naturale nutrire dubbi su una storia appena iniziata. Grazia ha sostenuto Rasha, sottolineando quanto fosse ingiusto vedere il marcio in un amore, e ha ricordato che chi non conosce veramente la gieffina nata in Giordania non può giudicarla.

Omer e Rasha

Simone provoca: cosa rimane di memorabile in Rasha?

Il figlio di Francesca ha provocato la coinquilina chiedendo cosa rimanga di memorabile in Rasha al di là della relazione con Omer e dei conflitti con Valentina: "Tolta la relazione che ci rimane?". La risposta di Grazia è stata veemente: "Se voi non conoscete lei, è perché non vi reputa abbastanza da farsi conoscere da voi", mentre Benedetta ha ipotizzato che parte delle critiche fosse legata a invidia per i complimenti ricevuti da Rasha e per gli aerei che sono arrivati in favore della gieffina e di Omer.

Omer ha difeso la compagna, sottolineando il suo desiderio di affrontare il percorso da sola, mentre Francesca ha ribadito che, secondo lei, Omer sembra più innamorato di Rasha che viceversa. Donatella e Giulia hanno invece evidenziato come la coppia manifesti affetto anche a livello fisico, pur con discrezione.

L'ironia di Anita e la reazione di Francesca

Anita ha ironizzato sul comportamento di Francesca, notando che stava replicando lo stesso atteggiamento che aveva criticato in passato: leggere malizia dove forse non c'era ma Simone ha detto che è legittimo essere perplessi su una storia appena nata.