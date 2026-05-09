Amici 25, stasera su Canale 5 la scelta dei finalisti: ospiti speciali e sfide decisive

Stasera, sabato 9 maggio, su Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5 va in scena una puntata decisiva del Serale: l'ottava serata infatti definirà i nomi dei finalisti di questa edizione. La tensione è alta perché, dopo l'ultima eliminazione che ha visto uscire di scena i cantanti Gard e Riccardo Stimolo, restano solo sei concorrenti in gara, pronti a giocarsi l'accesso alla finalissima.

Questa news non contiene spoiler, ma propone un'anteprima degli ospiti che animeranno la serata. Qui troverete invece le anticipazioni complete con gli esiti delle gare e allievi eliminati o al ballottaggio.

Cosa succede stasera nel Serale

La puntata si annuncia come una delle più intense dell'edizione: tra prove, sfide e momenti di spettacolo, i concorrenti si giocano tutto. A valutare le esibizioni ci sarà la giuria composta da:

Gigi D'Alessio

Cristiano Malgioglio

Amadeus

Elena D'Amario

Il verdetto della giuria sarà decisivo per capire chi accederà alla fase finale del talent condotto da Maria De Filippi.

Alessio Di Ponzio

Le squadre ancora in gara

I concorrenti sono ancora divisi nelle tre squadre guidate dai professori:

Zerbi-Celentano

Cantante: Elena

Ballerini: Emiliano, Nicola

Peparini-Cuccarini

Cantanti: Angie, Lorenzo

Emanuel Lo-Pettinelli

Ballerino: Alessio

Con soli sei allievi rimasti, nella sfida tra le squadre ogni esibizione può essere decisiva.

Amici 2026: Emiliano durante il sesto serale

Ospiti e momenti speciali

La serata vedrà anche diverse performance e ospiti musicali:

Irama con il brano Cabana

Giordana Angi - cantautrice vincitrice del Premio della Critica della 18esima edizione del talent show - con il nuovo singolo Quando poi ci lasceremo

Il gioco "Password"

Prosegue anche il gioco Password, il format - reso celebre negli Stati Uniti anche grazie alla conduzione di Jimmy Fallon - presentato da Alessandro Cattelan nel corso della puntata. Questa settimana si sfideranno la showgirl Belen Rodriguez che giocherà con Amadeus e la ballerina Giulia Stabile, che farà squadra con Maria De Filippi.

Una puntata quindi ricca di musica, tensione e possibili colpi di scena: il pubblico scoprirà finalmente chi riuscirà a conquistare un posto nella finale di questa edizione di Amici.