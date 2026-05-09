Amici 25, stasera su Canale 5 la scelta dei finalisti: ospiti speciali e sfide decisive

Ottava puntata del Serale: i concorrenti si giocano l'accesso alla finale del talent show tra esibizioni, ospiti musicali e nuove prove decisive.

Emanuel Lo
NOTIZIA di 09/05/2026

Stasera, sabato 9 maggio, su Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5 va in scena una puntata decisiva del Serale: l'ottava serata infatti definirà i nomi dei finalisti di questa edizione. La tensione è alta perché, dopo l'ultima eliminazione che ha visto uscire di scena i cantanti Gard e Riccardo Stimolo, restano solo sei concorrenti in gara, pronti a giocarsi l'accesso alla finalissima.

Questa news non contiene spoiler, ma propone un'anteprima degli ospiti che animeranno la serata. Qui troverete invece le anticipazioni complete con gli esiti delle gare e allievi eliminati o al ballottaggio.

Cosa succede stasera nel Serale

La puntata si annuncia come una delle più intense dell'edizione: tra prove, sfide e momenti di spettacolo, i concorrenti si giocano tutto. A valutare le esibizioni ci sarà la giuria composta da:

  • Gigi D'Alessio
  • Cristiano Malgioglio
  • Amadeus
  • Elena D'Amario

Il verdetto della giuria sarà decisivo per capire chi accederà alla fase finale del talent condotto da Maria De Filippi.

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Alessio Di Ponzio

Le squadre ancora in gara

I concorrenti sono ancora divisi nelle tre squadre guidate dai professori:

  • Zerbi-Celentano

  • Cantante: Elena

  • Ballerini: Emiliano, Nicola

  • Peparini-Cuccarini

  • Cantanti: Angie, Lorenzo

  • Emanuel Lo-Pettinelli

  • Ballerino: Alessio

Con soli sei allievi rimasti, nella sfida tra le squadre ogni esibizione può essere decisiva.

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Amici 2026: Emiliano durante il sesto serale

Ospiti e momenti speciali

La serata vedrà anche diverse performance e ospiti musicali:

  • Irama con il brano Cabana
  • Giordana Angi - cantautrice vincitrice del Premio della Critica della 18esima edizione del talent show - con il nuovo singolo Quando poi ci lasceremo

Il gioco "Password"

Prosegue anche il gioco Password, il format - reso celebre negli Stati Uniti anche grazie alla conduzione di Jimmy Fallon - presentato da Alessandro Cattelan nel corso della puntata. Questa settimana si sfideranno la showgirl Belen Rodriguez che giocherà con Amadeus e la ballerina Giulia Stabile, che farà squadra con Maria De Filippi.

Una puntata quindi ricca di musica, tensione e possibili colpi di scena: il pubblico scoprirà finalmente chi riuscirà a conquistare un posto nella finale di questa edizione di Amici.