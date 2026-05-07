Amici 25, anticipazioni della semifinale: tre allievi al ballottaggio per l’eliminazione

Si sono concluse le registrazioni della semifinale di Amici 25, che andrà in onda sabato 9 maggio su Canale 5: ecco chi sono gli allievi finalisti e quelli finiti al ballottaggio per l'eliminazione

Oggi, 7 maggio 2026, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata la settima puntata del Serale di Amici 25, che andrà in onda sabato 9 maggio 2026 in prima serata su Canale 5. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews gli ospiti musicali: Irama e Giordana Angi, vincitrice del Premio della Critica della 18° edizione del talent show che si esibisce con il suo nuovo brano Quando poi ci lasceremo.

Nella giornata di ieri l'account social del programma ha annunciato che in studio ci saranno Belen Rodriguez e Giulia Michelini.

Giudici e conduttori di Amici 25 Serale

In questa edizione del talent show, sono quattro i giudici che decideranno il destino dei ragazzi:

Amadeus

Gigi D'Alessio

Cristiano Malgioglio

Elena D'Amario

A completare il cast c'è anche Alessandro Cattelan. Alla conduzione di Password. Il format di giochi che coinvolge giudici e professori.

Le squadre del Serale di Amici 25

Anche quest'anno, i ragazzi sono stati divisi in tre squadre che si sfideranno in diverse manche:

Squadra Zerbi-Celentano: Cantanti : Elena. Ballerini : Emiliano e Nicola

Squadra Peparini-Cuccarini: Cantanti : Angie e Lorenzo.

Squadra Emanuel Lo-Pettinelli: Ballerini: Kiara e Alessio

Serale Amici 25: Prima manche

A sfidarsi sono stati gli allievi della squadra Zerbi-Celentano e quelli del team Emanuel Lo-Pettinelli.

Guanto di sfida flamenco: Nicola contro Alessio. A vincere è Nicola . Elena D'Amario ha ritenuto il guanto di sfida equo, mentre Amadeus era di tutt'altro parere.

Alessio contro Elena: vince Elena.

Nicola conquista poi la maglia per la Finale ballando sulle note di Ovunque Sarai, in una coreografia dedicata alla madre.

Seconda manche: cosa è successo

Si sono sfidate le squadre dei prof Zerbi-Cele e Cucca-Pepa.

Angie canta Ti voglio contro Emiliano, ma a vincere è Emiliano , che balla sulle note di Believe.

, che balla sulle note di Believe. Nella sfida comparata tra Angie ed Elena ha vincere è stata Elena

tra Angie ed Elena ha vincere è stata Emiliano contro Lorenzo: vince ancora Emiliano.

Emiliano della squadra Zerbi-Cele diventa il secondo finalista.

Terza manche: chi è andato in Finale

Si sono sfidati i team di Emanuel Lo e Anna Pettinelli contro la squadra Cuccarini-Lo.

Alessio contro Lorenzo: vince Alessio .

. Alessio contro Angie: vince Angie .

. Alessio contro Lorenzo, che canta Facciamo a metà: vince Alessio, esibendosi sulle note di Barrio.

Grazie alla vittoria finale, Alessio conquista la maglia e diventa il terzo finalista di Amici 25.

Chi sono i finalisti di Amici 25 e gli allievi al ballottaggio:

I ballerini (Alessio, Emiliano e Nicola) sono tutti in finale. Nicola conquista per primo la maglia grazie alla coreografia dedicata alla madre. Per quanto riguarda i cantanti - Angie, Lorenzo ed Elena - invece finiscono tutti al ballottaggio. Lorenzo si aggiudica il Premio Spotify e il Premio Enel.

Password: il gioco condotto da Alessandro Cattelan

È arrivato il momento della rivincita per Giulia Stabile e Maria De Filippi. Questa settimana hanno battuto i loro avversari Belén Rodríguez e Amadeus. Le parole da indovinare? "Mannaggia", "spilungone" e "pompon".