Grande Fratello: i sondaggi della nona puntata premiano Rasha Younes, ecco chi rischia l’eliminazione

La nona puntata del reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura vede al televoto Flaminia, Giulia, Domenico, Rasha e la coppia madre/figlio Francesca e Simone. Ecco i dati dei sondaggi online.

Questa sera, lunedì 17 novembre, torna in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello di Simona Ventura. Durante la nona puntata del reality show, uno dei concorrenti in nomination dovrà lasciare la casa, dopo la lettura del televoto da parte della conduttrice.

Chi è al televoto questa sera

Questa settimana, al televoto si trovano: Flaminia Romoli, Rasha Younes, Giulia Soponariu, Domenico D'Alterio (finito al televoto d'ufficio dopo aver perso quello della scorsa settimana) e la coppia madre/figlio Francesca Carrara e Simone De Bianchi. Le nomination lunedì 10 novembre sono state così distribuite:

Flaminia Romoli : nominata da Benedetta e Anita

: nominata da Benedetta e Anita Rasha Younes : nominata da Francesca e Simone, Giulia, Ivana e Jonas

: nominata da Francesca e Simone, Giulia, Ivana e Jonas Giulia Soponariu : nominata da Flaminia e Mattia

: nominata da Flaminia e Mattia Francesca Carrara e Simone De Bianchi: nominati da Rasha, Omer e Grazia

I sondaggi online: chi abbandonerà la Casa del Grande Fratello?

Una media dei principali sondaggi web mostra chiaramente le preferenze del pubblico:

Rasha Younes : 27,68%

: 27,68% Giulia Soponariu : 19,97%

: 19,97% Flaminia Romoli : 18,83%

: 18,83% Domenico D'Alterio : 18,79%

: 18,79% Francesca Carrara e Simone De Bianchi: 14,74%

Numeri che pongono Rasha Younes in netto vantaggio rispetto agli altri concorrenti, mentre la coppia madre/figlio Francesca e Simone appare più a rischio. Francesca, infatti, la scorsa settimana era stata protagonista di uno scontro in studio con Donatella, nato da un litigio avvenuto nel weekend precedente.

Le dinamiche nella Casa dei concorrenti in nomination

Nel corso della settimana, Domenico D'Alterio ha perso il controllo dopo che in casa è tornato a essere nominato il nome della sua ex fidanzata Valentina Piscopo, che lo ha lasciato dopo il suo avvicinamento con Benedetta Stocchi. Intanto, Rasha ha condiviso il primo bacio con Omer , segnando un momento di svolta nella loro storia all'interno della casa.

Infine, Simone De Bianchi ha accusato i coinquilini di ipocrisia e disonestà, lamentandosi per il fatto che la madre sia stata nominata mentre altri non subiscono conseguenze: "La Casa è contro mia madre, ma nessuno si prende la responsabilità del proprio pensiero. Quando sbaglio io vengo nominato, mentre altri vengono graziati. Perché non capite che sono fatto così?"