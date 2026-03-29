Zeudi Di Palma dopo il GF esce allo scoperto: foto e bacio con la nuova fidanzata

Dopo mesi di rumors, avvistamenti e smentite, Zeudi Di Palma ha deciso di rompere il silenzio mediatico sulla sua vita privata. L'ex Miss Italia ed ex concorrente del Grande Fratello ha ufficializzato la sua nuova relazione pubblicando sul suo profilo Instagram uno scatto inequivocabile: un bacio alla compagna che non lascia spazio a dubbi.

Chi è Scarlett, la donna che ha conquistato Zeudi

La fortunata è Scarlett, un volto già noto nel mondo della moda e dell'attivismo. Scarlett lavora infatti come modella, ma è apprezzatissima anche come podcaster. È una delle voci del Lesbian Supper Club, un podcast online dove, insieme a una co-conduttrice, affronta con estrema lucidità argomenti relativi alla cultura queer e al movimento femminista.

Nonostante i flirt attribuiti a Zeudi negli ultimi mesi (alcuni smentiti categoricamente dalla modella napoletana, altri lasciati nel limbo del "no comment"), quello con Scarlett sembra essere un legame profondo e finalmente pronto per essere vissuto alla luce del sole.

Scarlett su Instagram

Il percorso al GF e il legame interrotto con Helena Prestes

Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello, Zeudi non ha mai nascosto la sua bisessualità, diventando un punto di riferimento per molti spettatori. Tuttavia, la sua schiettezza ha alimentato un fandom internazionale estremamente caloroso ma anche molto discusso: spesso definito "aggressivo" da altri ex inquilini, il gruppo di sostenitori di Zeudi è sempre stato in prima linea nel difenderla.

Impossibile poi non ricordare il capitolo Helena Prestes. Tra le due si era creato un feeling evidente, un flirt che aveva fatto sognare migliaia di fan (la celebre "ship" delle Zelene). La scintilla definitiva, però, non è mai scoccata. Questo epilogo non è stato digerito da una parte del fandom, che ha aspramente criticato la Prestes, accusandola di non aver avuto il coraggio di viversi i propri sentimenti davanti alle telecamere.

Un nuovo inizio per Zeudi De Palma

Oggi, però, le polemiche sembrano appartenere al passato. Con questo post, Zeudi Di Palma mette un punto ai pettegolezzi e inizia un nuovo capitolo accanto a Scarlett, portando avanti quel messaggio di libertà e autenticità che ha sempre contraddistinto il suo percorso.