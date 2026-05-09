GF Vip, Antonella Elia crolla in diretta: Marco Berry eliminato

La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera e condotta da Ilary Blasi, ha decretato un nuovo eliminato attraverso un doppio televoto. Una serata che, nonostante le aspettative, non ha regalato grandi colpi di scena, nemmeno durante l'attesissimo confronto tra le due 'nemiche' della Casa: Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

Scontro tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini: interviene Selvaggia Lucarelli

La puntata si è aperta proprio con il faccia a faccia tra le due protagoniste assolute di questa edizione. Da una parte Alessandra Mussolini, molto apprezzata dagli opinionisti, dall'altra Antonella Elia, finita al centro delle critiche anche per via dell'intervento di Selvaggia Lucarelli.

L'opinionista, nel tentativo di esaltare il lato più ironico della Mussolini, ha punzecchiato Antonella con parole molto dure: "Antonella, non è che hai questa ostilità nei confronti di Alessandra perché lei ha una parte leggera e la capacità di divertirci e farci ridere che tu non hai? Perché in questa edizione sei molto cupa".

Antonella Elia e Alessandra Mussolini

Una frase che ha colpito profondamente la Elia, visibilmente emozionata: "Che io sia cupa mi preoccupa un po'. Non pensavo di esserlo. Questa cosa mi addolora. Non vorrei essere cupa, mi hai uccisa, mi viene da piangere".

Francesca Manzini si commuove parlando della famiglia

Nel corso della serata c'è stato spazio anche per un momento più intimo dedicato a Francesca Manzini. La concorrente ha raccontato i difficili rapporti familiari, soffermandosi in particolare sul legame complicato con la sorella Lilli. Quando Ilary Blasi le ha detto che la sorella la stava seguendo da casa, la Manzini ha risposto: "Mi ha querelato?"

Una battuta che ha strappato qualche sorriso in studio, ma che ha lasciato intuire una situazione personale ancora molto delicata.

Marco Berry eliminato dal Grande Fratello VIP: le percentuali del televoto

Tra i quattro concorrenti finiti in nomination, come anticipavano già i sondaggi online, il meno votato è stato Marco Berry. L'illusionista ha affrontato il televoto finale contro Raul Dumitras e Adriana Volpe, ma è stato definitivamente eliminato dal reality.

Le percentuali ufficiali:

Raul Dumitras: 46,4%

Adriana Volpe: 44,25%

Marco Berry: 9,35%

Nomination Grande Fratello VIP: chi è finito al televoto

Subito dopo l'eliminazione sono partite le nomination i più votati sono stati:

Adriana Volpe

Lucia Ilardo

Raimondo Todaro

Raul Dumitras

Renato Biancardi

Il vincitore del televoto nella puntata di martedì 12 maggio diventerà il terzo finalista ufficiale del reality.