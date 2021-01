Gotham Awards 2020: Nomadland, Watchmen e il documentario Time tra i vincitori

Ieri, in una cerimonia virtuale tenutasi presso Cipriani Wall Street, a New York, sono stati assegnati i Gotham Awards: Nomadland ha ricevuto il premio come miglior film, Watchmen ha trionfato nella categoria miglior serie tv e Time è stato eletto miglior documentario del 2020 in ex aequo con A Thousand Cuts.

Una scena del secondo episodio di Watchmen

La regista di Nomadland, Chloe Zhao, è intervenuta a ritirare il riconoscimento e si è portata a casa anche il Gotham Audience Award, premio del pubblico.

Il premio per il Miglior Documentario è stato assegnato agli autori di Time, Garrett Bradley e di A Thousand Cuts, Ramona Diaz. Sin Señas Particulares della messicana Fernanda Valadez, premiato anche al Torino Film Festival, è stato eletto miglior film internazionale.

Nella categoria serie, nuovo trionfo per Watchmen premiata come Breakthrough Series - Long Format.

L'attore Andre Holland ha ricordato Chadwick Boseman con un commovente Actor Tribute postumo.

Oscar 2021: le classifiche dei favoriti nelle categorie principali

Di seguito tutti i vincitori dei Gotham Awards 2020:

BEST FEATURE

Nomadland

BEST DOCUMENTARY

A Thousand Cuts

Time

BEST INTERNATIONAL FEATURE

Sin Señas Particulares

BINGHAM RAY BREAKTHROUGH DIRECTOR AWARD

Andrew Patterson, The Vast of Night

BEST SCREENPLAY

The Forty-Year-Old Version, Radha Blank

Fourteen, Dan Sallitt

BEST ACTOR

Riz Ahmed, Sound of Metal

BEST ACTRESS

Nicole Beharie, Miss Juneteenth

BREAKTHROUGH ACTOR

Kingsley Ben-Adir, One Night in Miami...

BREAKTHROUGH SERIES - LONG FORMAT (40-PLUS MINUTES PER EPISODE)

Watchmen

BREAKTHROUGH SERIES - SHORT FORMAT (LESS THAN 40 MINUTES PER EPISODE)

I May Destroy You

ACTRESS TRIBUTE

Viola Davis

ACTOR TRIBUTE

Chadwick Boseman

ENSEMBLE TRIBUTE

The cast of The Trial of the Chicago 7: Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Yahya Abdul-Mateen II, Jeremy Strong, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Alex Sharp, Kelvin Harrison Jr., Caitlin Fitzgerald, Alice Kremelberg e Ben Shenkman.

DIRECTOR'S TRIBUTE

Steve McQueen

INDUSTRY TRIBUTE

Ryan Murphy

MADE IN N.Y. AWARD

Jeffrey Wright

GOTHAM AUDIENCE AWARD

Nomadland