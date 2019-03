Gotham 5: Batman fa la sua comparsa nel poster dedicato al finale della serie!

Gotham sta per concludersi e Batman fa la sua comparsa nel poster dedicato al finale della serie. La serie tv Fox ha preparato il terreno alla comparsa di Batman fungendo da prequel e narrando l'origine dei villain di Gotham e la crescita di Bruce Wayne. Man mano che le stagioni passavano il giovane Bruce Wayne, interpretato da David Mazouz, si è avvicinato a poco a poco al ruolo del supereroe a cui è destinato con l'aiuto e il conforto del maggiordomo Alfred.

Fox ha confermato che la quinta stagione di Gotham sarà anche l'ultima, così negli episodi che ci preparano al gran finale abbiamo visto Bruce Wayne ormai in grado di combattere la criminalità di Gotham dopo aver affinato le proprie abilità nel combattimento corpo a corpo. Il Cavaliere Oscuro sta per fare la sua definitiva comparsa, come ci mostra il suggestivo poster dedicato al gran finale diffuso poche ore. Sappiamo che l'ultimo episodio di Gotham avrà la forma di flashforward e vedrà i personaggi aderire alla versione che abbiamo conosciuto nei fumetti. Pinguino sarà grasso, Jim Gordon avrà i baffi e Bruce Wayne sarà Batman. E' stato inoltre rivelato che la versione definitiva dell'Uomo Pipistrello non sarà interpretata solo da David Mazouz.

Gotham 5: uno sguardo ravvicinato al costume definitivo di Batman

Nell'attesa, l'account Twitter di Fox ha diffuso un nuovo poster che mostra la nuca di Batman accompagnato dalla tagline "The Dark Knight is upon us", il poster ci mostra inoltre un assaggio della Batsuit nella sua versione definitiva.

Gotham: il poster del finale della stagione 5

In precedenza lo showrunner di Gotham ha rivelato che il degno della Batsuit sarà influenzato da Il cavaliere oscuro - Il ritorno e già in questa immagine possiamo scorgere elementi che ricordano il costume indossato da Christian Bale.

La quinta stagione di Gotham è attualmente in onda su Fox. In Italia la stagione andrà in onda sul canale Premium Action della piattaforma a pagamento Mediaset Premium a partire dal 5 maggio.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!