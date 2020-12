L'amore bugiardo - Gone Girl, su Netflix in streaming da oggi

L'amore bugiardo - Gone Girl arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 1 dicembre: diretto nel 2014 da David Fincher, il film è l'adattamento del romanzo di Gillian Flynn (che figura anche tra gli sceneggiatori del film) L'amore bugiardo.

Nick Dunne (Ben Affleck) è un ex-scrittore newyorkese che ha sposato la donna dei suoi sogni, la splendida Amy (Rosamund Pike). I due sembrano formare una coppia felice che affronta i problemi della vita contemporanea ma è nel giorno del loro quinto anniversario di matrimonio che la situazione precipita improvvisamente. Amy scompare nel nulla e tutto appare di colpo ambiguo e nebuloso. Nick inizia a comportarsi in maniera strana e confusa e per questo diventa il principale indiziato, mentre la ricerca di Amy diviene argomento di un battage mediatico senza precedenti.

L'amore bugiardo - Gone Girl: Ben Affleck con Rosamund Pike in una scena del film

Nel 2015 Rosamund Pike ha ottenuto anche una candidatura ai premi Oscar per L'amore bugiardo - Gone Girl, eppure ha rischiato di non ottenere il ruolo vista la grande concorrenza che ha dovuto affrontare: Reese Witherspoon (produttrice della pellicola), Charlize Theron, Natalie Portman, Emily Blunt e Rooney Mara sono solo alcune delle attrici che erano state prese in considerazione per la parte di Amy prima di lei. David Fincher, però, alla fine ha sciolto ogni riserva, affiancandole un Ben Affleck talmente entusiasta di lavorare con il regista di Seven, Fight Club e Zodiac da mettere in pausa addirittura la produzione di un proprio progetto.

L'amore bugiardo - Gone Girl è solo una delle tante novità in catalogo a dicembre 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.