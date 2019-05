Gomorra 4: Ciro "torna" nel finale e con un nuovo film sull'Immortale

Gomorra: Marco D'Amore e Salvatore Esposito in una scena del finale di stagione

Alla fine di Gomorra 4 Ciro è tornato, anche se non nel modo in cui avrebbero voluto i fan: subito dopo il finale di stagione infatti, è stato annunciato il film L'Immortale, tutto incentrato sulla figura di uno dei personaggi più amati della serie.

Questa sera, subito dopo il finale - ne abbiamo parlato nella nostra recensione degli episodi 11 e 12 di Gomorra 4 - gli spettatori sono rimasti sorpresi nel rivedere Ciro Di Marzio, il personaggio interpretato da Marco D'Amore, nelle sequenze finali della terza stagione, in cui Ciro finisce in mare dopo essere stato ucciso da Sangue blu (anche se per mano di Genny...). La scena, accompagnata da alcune frasi di Ciro, si è conclusa con un entusiasmante annuncio: L'immortale prossimamente al cinema.

Gomorra 3: Ciro (Marco D'Amore) in una foto del terzo episodio

Si tratta ovviamente del film spin-off di Gomorra che racconterà la storia di Ciro, un film di cui si era già parlato mesi fa e che evidentemente adesso è stato ufficializzato. Se le notizie di un anno fa sono confermate - ma avremo modo di riparlarne sicuramente a breve - Marco D'Amore sarà protagonista e regista del film. Riccardo Tozzi di Cattleya spiegò che "il film racconterà come Ciro è diventato L'immortale, il suo approccio al clan Savastano e al tempo stesso vedremo in che modo il terremoto dell'Irpinia, che nel novembre del 1980 sconvolse la Campania, fu decisivo per la rinascita della Camorra nella regione." Ricordiamo che Marco D'Amore, pur essendo uscito di scena in qualità di protagonista, ha diretto due episodi della quarta stagione di Gomorra.

Per quanto riguarda la serie invece, la stagione 5 di Gomorra, già confermata da fine marzo e si è parlato già di di "un'idea forte" al centro della storyline principale.