Gomorra - La serie 10 anni dopo: la reunion su Sky e Now il 25 maggio

Sabato 25 maggio dalle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW lo speciale su Gomorra che sarà poi disponibile on demand.

Gomorra - La serie compie dieci anni. Era il 6 maggio del 2014 quando esordiva su Sky la prima stagione di un titolo che avrebbe scritto alcune delle pagine più entusiasmanti della storia della TV italiana, conquistando poi il mondo. A 10 anni dal debutto, i protagonisti della serie dei record si ritrovano per lo speciale GOMORRA - LA SERIE: 10 ANNI DOPO. Marco D'Amore (Ciro Di Marzio), Salvatore Esposito (Genny Savastano), Fortunato Cerlino (Don Pietro), Maria Pia Calzone (Donna Imma), Ivana Lotito (Azzurra) e Cristina Donadio (Scianel) - ma non mancheranno sorprese e partecipazioni speciali - di nuovo insieme per ricordare e celebrare l'avventura vissuta sul set, ripercorrendo quel viaggio che ha cambiato le regole della serialità italiana, e le loro vite.

Lo speciale debutterà sabato 25 maggio (in prima serata) su Sky Atlantic e in streaming su NOW, e sarà disponibile anche on demand. In più, dal 25 maggio al 2 giugno Sky Atlantic +1 diventa Sky Atlantic Gomorra, un canale interamente dedicato all'iconica serie Sky Original prodotta da Sky e Cattleya - parte di ITV Studios. Oltre alle maratone delle cinque stagioni di Gomorra - La Serie e al film L'Immortale, diretto da Marco D'Amore, ponte fra la quarta e la quinta, il pop-up channel (alla posizione 111) proporrà i contenuti speciali che hanno raccontato il dietro le quinte delle diverse stagioni della serie nata da un'idea di Roberto Saviano. Inoltre da oggi, a 10 anni esatti dal 6 maggio 2014, è disponibile per tutti sul canale YouTube di Sky il primo episodio di Gomorra.

Una serie da record

Gomorra - La serie 5: Marco D'Amore e Salvatore Esposito nel secondo episodio

58 episodi e un film di grande successo, per un'epopea nera che ha fatto il giro del mondo a partire dalle strade delle periferie di Napoli, crocevia di sanguinose lotte per il potere, soldi, amore e morte. Un racconto a tinte foschissime, pieno di personaggi indimenticabili e colpi di scena da gelare il sangue. Che ha fatto di quelle periferie il simbolo di tutte le periferie del mondo. E che si appresta a tornare: Sky e Cattleya, come già annunciato, sono infatti al lavoro su un prequel che racconterà l'ascesa criminale del boss Pietro Savastano, da quando era solo un ragazzo di strada fino a diventare il più importante e spietato boss di Napoli. Alla sceneggiatura Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli.

Amatissima in Italia e la più popolare delle serie italiane anche all'estero: per due volte Gomorra è stata inserita dal New York Times sul podio della prestigiosa classifica delle migliori serie dell'anno, nel 2017 per l'autorevole quotidiano americano è tra le prime 5 migliori produzioni internazionali (non americane) del decennio.

Dal debutto su Sky nel 2014, Gomorra - La serie ha conquistato più di 190 territori nel mondo, ottenendo numerosi riconoscimenti di pubblico e critica. Un racconto ancora oggi, 10 anni dopo, in grado di competere ad altissimo livello con le più acclamate serie internazionali, grazie all'indiscussa qualità produttiva e di scrittura e a un cast di talenti straordinari.