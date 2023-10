Gomorra, Romanzo Criminale: Sky conferma le serie prequel

In occasione del ventesimo anniversario, Sky Studios ha confermato lo sviluppo dei prequel di Gomorra e Romanzo Criminale, le due serie poliziesche originali di Sky Italia esportate in tutto il mondo.

Sky Italia si è avventurata per la prima volta nella produzione televisiva italiana nel 2008 con Romanzo criminale - La serie, sulla scia del successo del film di Michele Placido. Gomorra - La Serie, basato sul bestseller di Roberto Saviano sulla malavita napoletana, è stata lanciata nel 2014. Fin dall'inizio, la serie ha condotto il pubblico nella pancia del vero sottobosco criminale napoletano, grazie al fatto che è stato girato quasi interamente nei luoghi reali che ritrae. Oltre a raggiungere lo status di megahit in Italia, Gomorra è stato esportato in 190 paesi, incluso su HBO Max negli Stati Uniti, che lo scorso anno ha pubblicato la quinta e ultima stagione della saga di gangster napoletana.

Di cosa parleranno i prequel?

La storia delle origini della serie Romanzo Criminale si concentrerà sugli anni precedenti l'ascesa della Banda della Magliana, collegando la narrazione con le storie dei suoi personaggi originali. Giancarlo De Cataldo, che ha scritto il romanzo su cui è basata la serie, nonché la Bibbia dello show, collaborerà al prequel.

Il prequel di Gomorra racconterà l'ascesa criminale del mafioso napoletano Pietro Savastano da quando era solo un ragazzino di strada fino a diventare il boss più importante e spietato di Napoli. Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, autori dello show, si occuperanno del prequel.

"Romanzo criminale e Gomorra hanno riscritto le regole delle serie TV italiane", ha affermato Nils Hartmann, EVP Sky Studios per l'Italia. "Del resto, se il classico della fiction è ormai diventato una serie tv, in Italia, è grazie a Romanzo criminale, che ha preso una strada completamente nuova. Gomorra ne ha seguito le orme, andando perfino oltre. Con questi due nuovi progetti, espanderemo i mondi di queste due amate storie, tornando alle nostre radici più importanti ma con uno sguardo rivolto al futuro".