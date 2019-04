Gomorra 4: chi è 'o Maestrale? le teorie sui social

Gomorra 4 sta per concludersi con gli episodi 11 e 12, e nell'attesa 'o Maestrale sta facendo impazzire i fan che si stanno chiedendo chi sia questo misterioso personaggio al quale Genny ha chiesto aiuto. A tale proposito le teorie sui social non sono mancate, ma facciamo un piccolo passo indietro prima di parlarne.

Nell'episodio 10 di Gomorra 4, Genny Savastano incontra uno degli uomini di 'o Maestrale - interpretato da Ciro Esposito, che qualcuno ricorderà da ragazzino nel ruolo di Raffaele Aiello in Io speriamo che me la cavo - e dice che gli serve il suo aiuto, quello di "un alleato forte. Lui non ha avuto paura di strappare il cuore al nemico in carcere"

Questi sono gli unici dettagli che sappiamo su 'o Maestrale, personaggio misteriosissimo, di cui non c'è traccia neanche sui credits elencati sul pressbook ufficiale della quarta stagione di Gomorra. Potrebbe trattarsi di un personaggio che già conosciamo o che conosceremo in futuro, magari durante la stagione 5 di Gomorra, già confermata da settimane. Sarebbe una cattiveria nei confronti dei fan, quindi ci auguriamo di no.

Le teorie sui social, come abbiamo accennato all'inizio, non sono tardate ad arrivare: alcune sono interessanti, altre decisamente fantasiose. Qualcuno ha azzardato che 'o Maestrale possa essere addirittura Gianluca Colucci, il Fru dei The Jackal (solo perché questi ha pubblicato un selfie con Arturo Muselli, che in Gomorra interpreta Enzo 'o Sangue Blù).

Molti si dicono convinti che 'o Maestrale sia in realtà Ciro Di Marzio (o addirittura Salvatore Conte!) ma non vi sono degli elementi validi a supporto di questa teoria. Genny parla di un individuo con "un'ambizione esagerata" che però dopo un episodio cruento - aver strappato e mangiato il cuore al nemico in carcere - si è fatto vent'anni di carcere in isolamento e il voltafaccia degli ex-compagni.

I fan di Gomorra - La Serie chiedono da tempo a gran voce il ritorno di Ciro (magari per l'ultimo episodio), ma ci sentiamo di escludere che un improbabile ritorno del personaggio interpretato da Marco D'Amore possa verificarsi sotto un'altra identità.

La teoria più interessante è quella che vede analogie tra 'o Maestrale e un personaggio realmente esistito, Pasquale Barra, ex-luogotenente di Raffaele Cutolo e membro di spicco della Nuova Camorra Organizzata. Pasquale Barra, scomparso quattro anni fa, era soprannominato l'animale, mentre la stampa lo definì "Il boia delle carceri" per la sua abilità a uccidere detenuti su commissione e per la sua ferocia. In particolare, l'omicidio del malavitoso Francis Turatello (in un carcere di Nuoro, nell'81) fu uno dei più efferati: le cronache narrano infatti che Barra abbia azzannato il cuore e le viscere di Turatello dopo averlo fatto uccidere da una decina di carcerati (dettaglio che poi fu smentito dalla direzione del carcere, anche se l'omicidio di Turatello sarà comunque ricordato per la sua efferatezza). Tra le altre cose, Pasquale Barra fu anche uno di quei pentiti che accusarono il presentatore Enzo Tortora di collusione con la criminalità organizzata e di avere un ruolo attivo nello spaccio di droga. Accuse che segnarono profondamente la vita e la carriera di Tortora - le immagini del presentatore di Portobello in manette sono una pagina triste e oscura della nostra storia - e che si rivelarono poi infondate.

Non sarebbe la prima volta che Gomorra prende spunto da personaggi realmente esistiti: ricordiamo che Don Pietro Savastano era ispirato a Ciruzzo 'o Milionario, ovvero il boss Paolo Di Lauro, ma ha sempre mantenuto una certa libertà nello sviluppo dei personaggi della serie.

Qualcuno ha fatto notare che questo Maestrale con cui Gennaro si è messo in contatto in vista di una "guerra lunga e faticosa" è anche il nome di un vento, come del resto anche quello della famiglia dei Levante. Una teoria "metereologica" che però non trova ulteriori riscontri. Insomma, sembra proprio che dovremo aspettare l'ultimo appuntamento con la serie - per il quale sono state già diffuse le anticipazioni sugli episodi 11 e 12 di Gomorra 4 - per saperne di più.