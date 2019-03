Gomorra 4: i The Jackal e la loro versione educativa e legale

Alla vigilia di Gomorra 4 i The Jackal hanno deciso di cambiare le carte in tavola e di proporre la propria versione educativa e legale della serie tv Sky!

All'arrivo di Gomorra 4 in tv mancano poche ore ma qualcuno ha deciso di cambiare le carte in tavola: i The Jackal hanno deciso di dire basta a violenza, pistole, illegalità e insulti, proponendo la propria versione educativa e legale di Gomorra.

Il video di Gomorra Legale è sostanzialmente tutto (o quasi) quello che sarebbero le avventure di Genny Savastano, Patrizia e gli altri se vivessero in una realtà in cui non si evadono le tasse, non si usano parolacce, si battono tutti gli scontrini. Insomma, se vivessero in un universo che non è la Gomorra che conosciamo.

"Gomorra riceve sempre tante critiche, ma noi abbiamo la soluzione" recita il sottotitolo, ed è questa la missione di Fru e Fabio: convincere il produttore a dar spazio alla versione edulcorata dello show, magari cambiando anche quel nome perchè Gomorra non suggerisce certo un'immagine positiva. Nella clip di 3 minuti succede di tutto: Ciro è diventato un boss, sempre minaccioso ma mai scorretto o violento nel linguaggio, una Patrizia fittizia gli consegna tutto l'incasso, pulitissimo, della giornata di una delle sue attività e, soprese, c'è addirittura Enzo Villa "Sangue Blu" (Arturo Muselli) intento a organizzare l'ennesimo colpo con i suoi scagnozzi, ma questa volta si tratta della dichiarazione dei redditi. Tutto fila liscio, trascinato dall'ironia dei The Jackal, almeno fin quando il produttore non decide che ha sentito abbastanza per bocciare il progetto di riqualificazione di una delle serie italiane più amate in tutto il mondo, licenziando i nemmeno assunti Fru e Fabio.

Gomorra 4x01 e 4x02: anticipazioni degli episodi

Gomorra - La Serie, quella vera invece, sta per tornare: la quarta stagione sarà in onda, dal 29 marzo, tutti i venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic (e su Sky Cinema Uno) con due episodi a sera, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Gli episodi della quarta stagione di Gomorra sono disponibili anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV. Durante la conferenza stampa della quarta stagione i produttori hanno annunciato che Gomorra è stata già rinnovata ufficialmente per la quinta stagione.