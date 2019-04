Gomorra 4: episodi 11 e 12, anticipazioni

Gomorra 4, ecco le anticipazioni sugli episodi 11 e 12 che andranno in onda venerdì 3 maggio su Sky Atlantic, come sempre alle 21.15. Si tratta del finale della quarta stagione della serie. Ecco cosa ci aspetta!

Dopo gli ultimi due episodi - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione degli episodi 9 e 10 di Gomorra 4 - due episodi ricchi d'azione, con l'uscita di scena di Ferdinando Capaccio che ha contribuito al precipitare degli eventi e aperto ad un finale che secondo Salvatore Esposito "sarà sconvolgente", vediamo cosa ci aspetta nei prossimi due episodi. Difficile prevedere chi uscirà di scena. E poi c'è un personaggio misterioso di cui dovremmo fare la conoscenza a breve.

Episodio 11 - Mickey Levante ora deve scegliere con chi schierarsi. Genny, che aveva lasciato Secondigliano a Patrizia per pacificare Napoli, comincia a non essere più certo della sua scelta.

Episodio 12 - E' il momento delle scelte. Chi regnerà sulle rovine fumanti di Napoli insanguinata dalla guerra tra i clan?

Gomorra La Serie: Salvatore Esposito in una scena del nono episodio della quarta stagione

Si prevedono momenti drammatici per Patrizia, che si è ritrovata suo malgrado al centro di una faida dalle dinamiche complicate e pericolosissime. Nel promo diffuso da Sky alla fine degli ultimi episodi, la vediamo addirittura su una barella (o almeno così sembra). Cosa le succederà? Cosa farà Gennaro? Quale ruolo avrà il magistrato che ha conosciuto a scuola di Pietro? Chi è il misterioso 'o Maestrale a cui ha deciso di rivolgersi per un aiuto? Sul web molti sperano che 'o Maestrale sia addirittura Ciro (e sono in tanti a scommettere sul ritorno dell'Immortale) i più curiosi invece hanno trovato analogie tra questo personaggio di cui si sa pochissimo e quello di Pasquale Barra che fu luogotenente di Raffaele Cutolo e che fu soprannominato dalla stampa "Il boia delle carceri" per la sua abilità a uccidere detenuti su commissione e per la sua ferocia. In particolare, l'omicidio del malavitoso Francis Turatello (in un carcere di Nuoro, nell'81) fu uno dei più efferati: le cronache narrano infatti che Barra abbia azzannato il cuore e le viscere di Turatello dopo averlo fatto uccidere da una decina di carcerati. Barra tra l'altro fu anche uno di quelli che accusarono il presentatore Enzo Tortora di collusione con la camorra e di avere un ruolo attivo nello spaccio di droga. Accuse poi rivelatasi infondate. Certo, se gli autori decidessero di rimandare l'entrata in scena di 'o Maestrale alla stagione 5 di Gomorra, già confermata da settimane, ci sarà da mangiarsi le mani.

