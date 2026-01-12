Golden Globes 2026, Noah Wyle abbraccia George Clooney dopo il trionfo di The Pitt "Chi è il miglior dottore?"

Baci e abbracci tra il dottor Ross e il dottor Carter. Noah Wyle, premiato ai Golden Globes 2026 come miglior attore per la medical series The Pitt, ha festeggiato la duplice vittoria dello show, premiato anche come miglior serie drammatica, abbracciando e baciando il collega George Clooney, con cui per anni ha condiviso il set di E.R. Medici in prima linea.

"Sono stato molto fortunato nella mia vita. Sono cresciuto in una famiglia che dava grande importanza all'arte... e sono stato sostenuto lungo il cammino da una moglie e tre figli incredibili", ha detto Noah Wyle nel suo discorso di ringraziamento.

"Sono sicuro che abbiate commesso un errore, ma non vi restituiremo nulla", ha scherzato lo showrunner R. Scott Gemmill, che ha ritirato con Wyle il premio per la miglior serie drammatica ringraziando poi Warner Bros. e HBO Max, ma soprattutto "i primi soccorritori e gli operatori sanitari, i veri eroi che ci ispirano". Sottolineando come la televisione unisca le persone, Gemmill ha concluso: "Mostriamo alla gente cosa possiamo fare quando un gruppo di individui ha un obiettivo comune e lavora insieme con decenza e umanità, accettandosi e rispettandosi a vicenda. Possiamo fare cose straordinarie".

Chi è il miglior dottore del piccolo schermo?

Prima della cerimonia in cui sono stati annunciati i vincitori dei Golden Globes 2026, Noah Wyle è stato protagonista di un gustoso siparietto. Interrogato su chi tra lui e Clooney sia il miglior dottore ha risposto: _

"Sono io il miglior dottore". Poi ha sfidato il suo ex collega di ER a provare a ricordare uno dei discorsi del dottor Ross degli anni '90, dato che lo stesso Wyle - a quanto pare - ricordava ancora uno dei lunghi monologhi del dottor Carter.

"Mettiamolo alla prova e vediamo come se la cava" ha scherzato.

Parlando del collega in precedenza, Clooney aveva dichiarato: "Siamo davvero cari amici da quando abbiamo girato ER, da quando abbiamo girato l'episodio pilota. È un giovane davvero onorevole, posso dirlo perché sono un uomo anziano. E non potrei essere più felice del suo successo in questa serie. È semplicemente una serie meravigliosa. Fa un lavoro fantastico."

The Pitt haa vinto come miglior serie drammatica battendo le rivali The Diplomat, Pluribus, Scissione, Slow Horses e la favorita The White Lotus.