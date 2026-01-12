Golden Globes 2026: la lista completa dei vincitori, da Adolescence a Una battaglia dopo l'altra

La notte dei Golden Globes 2026 è stata un trionfo per Adolescence, la miniserie Netflix che si è portata a casa ben quattro statuette, di cui tre per il suo cast.
Al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, che ha ospitato anche l'ultima edizione dei premi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, tra i vincitori indiscussi anche Paul Thomas Anderson, che con il suo Una battaglia dopo l'altra, che si è portato a casa anche i premi per la regia e la sceneggiatura.
I premi per il cinema
Si porta a casa due statuette Hamnet - Nel Nome Del Figlio di Chloe Zhao, come miglior film drammatico e per la sua protagonista, Jessie Buckley. Sul fronte dei film musicali o commedie, il premio di categoria spetta a Una battaglia dopo l'altra, ma Leonardo DiCaprio non ottiene il riconoscimento come miglior attore, andato, come da pronostici, a Timothée Chalamet per Marty Supreme.
Miglior Film Drammatico
-
Hamnet
-
Frankenstein
-
Un semplice incidente
-
L'agente segreto
-
Sentimental Value
-
I Peccatori
Miglior Film Musical o Commedia
-
Una battaglia dopo l'altra
-
Blue Moon
-
Bugonia
-
Marty Supreme
-
No Other Choice
-
Nouvelle Vague
Miglior Film d'Animazione
-
KPop Demon Hunters
-
Arco
-
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
-
Elio
-
La piccola Amélie
-
Zootropolis 2
Miglior risultato al botteghino
-
I Peccatori
-
Avatar: Fuoco e Cenere
-
F1
-
KPop Demon Hunters
-
Mission: Impossible - The Final Reckoning
-
Weapons
-
Wicked - Parte 2
-
Zootropolis 2
Miglior Film Internazionale
-
L'agente segreto
-
Un semplice incidente
-
No Other Choice
-
Sentimental Value
-
Sirat
-
La voce di Hind Rajab
Migliore attrice in un film Drammatico
-
Jessie Buckley per Hamnet
-
Jennifer Lawrence per Die My Love
-
Renate Reinsve per Sentimental Value
-
Julia Roberts per After the Hunt
-
Tessa Thompson per Hedda
-
Eva Victor per Sorry, Baby
Migliore attore in un film Drammatico
-
Wagner Moura per L'agente segreto
-
Joel Edgerton per Train Dreams
-
Oscar Isaac per Frankenstein
-
Dwayne Johnson per The Smashing Machine
-
Michael B. Jordan per I Peccatori
-
Jeremy Allen White per Springsteen - Liberami dal nulla
Migliore attrice in un film Musical o Commedia
-
Rose Byrne per If I Had Legs I'd Kick You
-
Cynthia Erivo per Wicked - Parte 2
-
Kate Hudson per Song Sung Blue
-
Chase Infiniti per Una battaglia dopo l'altra
-
Amanda Seyfried per Il testamento di Ann Lee
-
Emma Stone per Bugonia
Migliore attore in un film Musical o Commedia
-
Timothée Chalamet per Marty Supreme
-
George Clooney per Jay Kelly
-
Leonardo DiCaprio per Una battaglia dopo l'altra
-
Ethan Hawke per Blue Moon
-
Lee Byung Hun per No Other Choice
-
Jesse Plemons per Bugonia
Migliore attrice non protagonista
-
Teyana Taylor per Una battaglia dopo l'altra
-
Emily Blunt per The Smashing Machine
-
Elle Fanning per Sentimental Value
-
Ariana Grande per Wicked - Parte 2
-
Inga Ibsdotter Lilleaas per Sentimental Value
-
Amy Madigan per Weapons
Migliore attore non protagonista
-
Stellan Skarsgård per Sentimental Value
-
Benicio Del Toro per Una battaglia dopo l'altra
-
Jacob Elordi per Frankenstein
-
Paul Mescal per Hamnet
-
Sean Penn per Una battaglia dopo l'altra
-
Adam Sandler per Jay Kelly
Miglior Regia
-
Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l'altra
-
Guillermo Del Toro per Frankenstein
-
Ryan Coogler per I Peccatori
-
Jafar Panahi per Un semplice incidente
-
Joachim Trier per Sentimental Value
-
Chloé Zhao per Hamnet
Miglior Sceneggiatura
-
Una battaglia dopo l'altra, di Paul Thomas Anderson
-
Hamnet, di Maggie O'Farrell e Chloé Zhao
-
Marty Supreme di Ronald Bronstein e Josh Safdie
-
Un semplice incidente, di Jafar Panahi
-
I Peccatori, di Ryan Coogler
-
Sentimental Value, di Joachim Trier e Eskil Vogt
Miglior colonna sonora originale
-
I Peccatori, di Ludwig
-
Frankenstein, di Alexandre Desplat
-
Hamnet, di Max Richter
-
Kangding Ray per Sirat
-
Una battaglia dopo l'altra, di Jonny Greenwood
-
F1, di Hans Zimmer
Miglior canzone originale - Film
-
KPop Demon Hunters: "Golden"
-
Avatar: Fuoco e Cenere: "Dream as One"
-
Sinners: "I Lied to You"
-
Wicked - Parte 2: "The Girl in the Bubble"
-
Wicked - Parte 2: "No Place Like Home"
-
Train Dreams: "Train Dreams"
I premi per la TV
Poche sorprese anche sul fronte televisivo: The Pitt si conferma la migliore novità nell'ambito delle serie tv drama, con il suo protagonista, Noah Wyle, celebrato come miglior attore in una serie drammatica.
Sul fronte miniserie, Adolescence è vincitrice di quattro statuette. Da segnalare, come accaduto già una settimana fa ai Critics Choice Awards, la vittoria di Rhea Seehorn per Pluribus come migliore attrice in una serie drammatica.
Miglior serie drammatica
-
The Pitt (HBO Max)
-
The Diplomat (Netflix)
-
Pluribus (Apple TV)
-
Scissione (Apple TV)
-
Slow Horses (Apple TV)
-
The White Lotus (HBO Max)
Miglior miniserie, serie antologica o film per la televisione
-
Adolescence (Netflix)
-
All Her Fault (Peacock)
-
The Beast in Me (Netflix)
-
Black Mirror (Netflix)
-
Dying for Sex (FX on Hulu)
-
The Girlfriend (Prime Video)
Miglior serie musicale o commedia
-
The Studio (Apple TV)
-
Abbott Elementary (ABC)
-
The Bear (FX on Hulu)
-
Hacks (HBO Max)
-
Nobody Wants This (Netflix)
-
Only Murders in the Building (Hulu)
Miglior attore in una serie drammatica
-
Noah Wyle, The Pitt
-
Sterling K. Brown, Paradise
-
Diego Luna, Andor
-
Gary Oldman, Slow Horses
-
Mark Ruffalo, Task
-
Adam Scott, Scissione
Miglior attrice in una serie drammatica
-
Rhea Seehorn, Pluribus
-
Kathy Bates, Matlock
-
Britt Lower, Scissione
-
Helen Mirren, Mobland
-
Bella Ramsey, The Last of Us
-
Keri Russell, The Diplomat
Miglior attrice in una serie musical/commedia
-
Jean Smart, Hacks
-
Kristen Bell, Nobody Wants This
-
Ayo Edebiri, The Bear
-
Selena Gomez, Only Murders in the Building
-
Natasha Lyonne, Poker Face
-
Jenna Ortega, Mercoledì
Miglior attore in una miniserie, serie antologia, film per la tv
-
Stephen Graham, Adolescence
-
Jacob Elordi, La strada stretta verso il profondo Nord
-
Paul Giamatti, Black Mirror
-
Charlie Hunnam, Monster: La storia di Gein Story
-
Jude Law, Black Rabbit
-
Matthew Rhys, The Beast in Me
Miglior attrice protagonista in una miniserie, serie antologica o film per la tv
-
Michelle Williams, Dying for Sex
-
Claire Danes, The Beast in Me
-
Rashida Jones, Black Mirror
-
Amanda Seyfried, Long Bright River
-
Sarah Snook, All Her Fault
-
Robin Wright, The Girlfriend
Miglior attore in una serie musical/commedia
-
Seth Rogen, The Studio
-
Adam Brody, Nobody Wants This
-
Steve Martin, Only Murders in the Building
-
Glen Powell, Chad Powers
-
Martin Short, Only Murders in the Building
-
Jeremy Allen White, The Bear
Miglior attore non protagonista
-
Owen Cooper, Adolescence
-
Billy Crudup, The Morning Show
-
Walton Goggins, The White Lotus
-
Jason Isaacs, The White Lotus
-
Tramell Tillman, Severance
-
Ashley Walters, Adolescence
Migliore attrice non protagonista
-
Erin Doherty, Adolescence
-
Carrie Coon, The White Lotus
-
Hannah Einbinder, Hacks
-
Catherine O'Hara, The Studio
-
Parker Posey, The White Lotus
-
Aimee Lou Wood, The White Lotus
Miglior interpretazione in una stand-up comedy
-
Ricky Gervais, Morality
-
Bill Maher
-
Brett Goldstein
-
Kevin Hart
-
Kumail Nanjiani
-
Sarah Silverman