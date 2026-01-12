Golden Globes 2026: la lista completa dei vincitori, da Adolescence a Una battaglia dopo l'altra

La notte dei Golden Globes 2026 è stata un trionfo per Adolescence, la miniserie Netflix che si è portata a casa ben quattro statuette, di cui tre per il suo cast.

Al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, che ha ospitato anche l'ultima edizione dei premi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, tra i vincitori indiscussi anche Paul Thomas Anderson, che con il suo Una battaglia dopo l'altra, che si è portato a casa anche i premi per la regia e la sceneggiatura.

I premi per il cinema

Marty Supreme: Timothee Chalamet in una scena

Si porta a casa due statuette Hamnet - Nel Nome Del Figlio di Chloe Zhao, come miglior film drammatico e per la sua protagonista, Jessie Buckley. Sul fronte dei film musicali o commedie, il premio di categoria spetta a Una battaglia dopo l'altra, ma Leonardo DiCaprio non ottiene il riconoscimento come miglior attore, andato, come da pronostici, a Timothée Chalamet per Marty Supreme.

Miglior Film Drammatico

Hamnet

Frankenstein

Un semplice incidente

L'agente segreto

Sentimental Value

I Peccatori

Miglior Film Musical o Commedia

Una battaglia dopo l'altra

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

Miglior Film d'Animazione

KPop Demon Hunters

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Elio

La piccola Amélie

Zootropolis 2

Miglior risultato al botteghino

I Peccatori

Avatar: Fuoco e Cenere

F1

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible - The Final Reckoning

Weapons

Wicked - Parte 2

Zootropolis 2

Miglior Film Internazionale

L'agente segreto

Un semplice incidente

No Other Choice

Sentimental Value

Sirat

La voce di Hind Rajab

Migliore attrice in un film Drammatico

Jessie Buckley per Hamnet

Jennifer Lawrence per Die My Love

Renate Reinsve per Sentimental Value

Julia Roberts per After the Hunt

Tessa Thompson per Hedda

Eva Victor per Sorry, Baby

Migliore attore in un film Drammatico

Wagner Moura per L'agente segreto

Joel Edgerton per Train Dreams

Oscar Isaac per Frankenstein

Dwayne Johnson per The Smashing Machine

Michael B. Jordan per I Peccatori

Jeremy Allen White per Springsteen - Liberami dal nulla

Migliore attrice in un film Musical o Commedia

Rose Byrne per If I Had Legs I'd Kick You

Cynthia Erivo per Wicked - Parte 2

Kate Hudson per Song Sung Blue

Chase Infiniti per Una battaglia dopo l'altra

Amanda Seyfried per Il testamento di Ann Lee

Emma Stone per Bugonia

Migliore attore in un film Musical o Commedia

Timothée Chalamet per Marty Supreme

George Clooney per Jay Kelly

Leonardo DiCaprio per Una battaglia dopo l'altra

Ethan Hawke per Blue Moon

Lee Byung Hun per No Other Choice

Jesse Plemons per Bugonia

Migliore attrice non protagonista

Teyana Taylor per Una battaglia dopo l'altra

Emily Blunt per The Smashing Machine

Elle Fanning per Sentimental Value

Ariana Grande per Wicked - Parte 2

Inga Ibsdotter Lilleaas per Sentimental Value

Amy Madigan per Weapons

Migliore attore non protagonista

Stellan Skarsgård per Sentimental Value

Benicio Del Toro per Una battaglia dopo l'altra

Jacob Elordi per Frankenstein

Paul Mescal per Hamnet

Sean Penn per Una battaglia dopo l'altra

Adam Sandler per Jay Kelly

Miglior Regia

Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l'altra

Guillermo Del Toro per Frankenstein

Ryan Coogler per I Peccatori

Jafar Panahi per Un semplice incidente

Joachim Trier per Sentimental Value

Chloé Zhao per Hamnet

Miglior Sceneggiatura

Una battaglia dopo l'altra, di Paul Thomas Anderson

Hamnet, di Maggie O'Farrell e Chloé Zhao

Marty Supreme di Ronald Bronstein e Josh Safdie

Un semplice incidente, di Jafar Panahi

I Peccatori, di Ryan Coogler

Sentimental Value, di Joachim Trier e Eskil Vogt

Miglior colonna sonora originale

I Peccatori, di Ludwig

Frankenstein, di Alexandre Desplat

Hamnet, di Max Richter

Kangding Ray per Sirat

Una battaglia dopo l'altra, di Jonny Greenwood

F1, di Hans Zimmer

Miglior canzone originale - Film

KPop Demon Hunters: "Golden"

Avatar: Fuoco e Cenere: "Dream as One"

Sinners: "I Lied to You"

Wicked - Parte 2: "The Girl in the Bubble"

Wicked - Parte 2: "No Place Like Home"

Train Dreams: "Train Dreams"

I premi per la TV

Adolescence: un'immagine del primo episodio

Poche sorprese anche sul fronte televisivo: The Pitt si conferma la migliore novità nell'ambito delle serie tv drama, con il suo protagonista, Noah Wyle, celebrato come miglior attore in una serie drammatica.

Sul fronte miniserie, Adolescence è vincitrice di quattro statuette. Da segnalare, come accaduto già una settimana fa ai Critics Choice Awards, la vittoria di Rhea Seehorn per Pluribus come migliore attrice in una serie drammatica.

Miglior serie drammatica

The Pitt (HBO Max)

The Diplomat (Netflix)

Pluribus (Apple TV)

Scissione (Apple TV)

Slow Horses (Apple TV)

The White Lotus (HBO Max)

Miglior miniserie, serie antologica o film per la televisione

Adolescence (Netflix)

All Her Fault (Peacock)

The Beast in Me (Netflix)

Black Mirror (Netflix)

Dying for Sex (FX on Hulu)

The Girlfriend (Prime Video)

Miglior serie musicale o commedia

The Studio (Apple TV)

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX on Hulu)

Hacks (HBO Max)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

Miglior attore in una serie drammatica

Noah Wyle, The Pitt

Sterling K. Brown, Paradise

Diego Luna, Andor

Gary Oldman, Slow Horses

Mark Ruffalo, Task

Adam Scott, Scissione

Miglior attrice in una serie drammatica

Rhea Seehorn, Pluribus

Kathy Bates, Matlock

Britt Lower, Scissione

Helen Mirren, Mobland

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Miglior attrice in una serie musical/commedia

Jean Smart, Hacks

Kristen Bell, Nobody Wants This

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Mercoledì

Miglior attore in una miniserie, serie antologia, film per la tv

Stephen Graham, Adolescence

Jacob Elordi, La strada stretta verso il profondo Nord

Paul Giamatti, Black Mirror

Charlie Hunnam, Monster: La storia di Gein Story

Jude Law, Black Rabbit

Matthew Rhys, The Beast in Me

Miglior attrice protagonista in una miniserie, serie antologica o film per la tv

Michelle Williams, Dying for Sex

Claire Danes, The Beast in Me

Rashida Jones, Black Mirror

Amanda Seyfried, Long Bright River

Sarah Snook, All Her Fault

Robin Wright, The Girlfriend

Miglior attore in una serie musical/commedia

Seth Rogen, The Studio

Adam Brody, Nobody Wants This

Steve Martin, Only Murders in the Building

Glen Powell, Chad Powers

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Miglior attore non protagonista

Owen Cooper, Adolescence

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

Tramell Tillman, Severance

Ashley Walters, Adolescence

Migliore attrice non protagonista

Erin Doherty, Adolescence

Carrie Coon, The White Lotus

Hannah Einbinder, Hacks

Catherine O'Hara, The Studio

Parker Posey, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Miglior interpretazione in una stand-up comedy