Nessuna sorpresa ai WGA 2026: Una battaglia dopo l'altra e I peccatori senza rivali

The Pitt, The Studio e Dying for Sex hanno avuto la meglio nelle categorie televisive, la cerimonia si è tenuta solo a New York per via dello sciopero del personale californiano.

Con una cerimonia dimezzata tenutasi solo a New York per via dello sciopero del personale del gruppo californiano, i Writers Guild Awards 2026 hanno confermato le previsioni della vigilia premiando Una battaglia dopo l'altra e I peccatori.

I favoriti agli Oscar mietono un altro successo quando manca appena una settimana alla notte più attesa dai cinefili che vedrà la satira politica di Paul Thomas Anderson e il period horror black di Ryan Coogler contendersi la statuetta per il miglior film. Nel frattempo le due pellicole si sono portate a casa i premi per la miglior sceneggiatura originale e non.

Leonardo DiCaprio imbraccia un fucile di precisione in una scena di Una battaglia dopo l'altra

Che cosa ci dicono i risultati dei WGA 2026 in vista degli Oscar?

Nella cerimonia di New York I peccatori si è portato a casa il premio per la miglior sceneggiatura originale. Miles Caton è intervenuto a ritirare il premio al posto del regista e autore Ryan Coogler, che ha inviato un messaggio di ringraziamento. Una battaglia dopo l'altra ha conquistato il premio per la miglior sceneggitura non originale, anche in questo caso Paul Thomas Anderson era assente e a farne le veci è stata Shayna McHayle, che nel film interpreta Junglepussy.

Si segnala che, mentre la categoria sceneggiatura non originale dei WGA presentava gli stessi candidati della corrispondente cinquina degli Oscar, nel caso della sceneggiatura originale vi sono delle differenze anche se il film di Coogler, al momento, resta il favorito.

Noah Wyle in una scena di The Pitt

Chi sono i vincitori delle categorie televisive

Nelle categorie TV, The Pitt è stato premiato per la migliore serie drammatica, la migliore nuova serie e il miglior drama a episodi. The Studio ha vinto per la migliore serie comedy, mentre The Righteous Gemstones ha vinto per la migliore commedia a episodi. Dying for Sex ha trionfato nella categoria miniserie. Sebbene i vincitori di The Pitt e The Studio non fossero presenti alla cerimonia di New York, gli sceneggiatori di The Righteous Gemstones e Dying for Sex erano presenti e hanno tenuto i loro discorsi. Accettando il premio per The Righteous Gemstones, Danny McBride ha dichiarato in parte di essere "davvero contento di non aver abbandonato questa serie" e di aver partecipato alla cerimonia.

La lista completa dei vincitori dei WGA 2026

FILM

Sceneggiatura originale

I peccatori, Ryan Coogler

Sceneggiatura non originale

Una battaglia dopo l'altra, Ryan Coogler

Documentario

2000 Metri ad Andriivka

TELEVISIONE