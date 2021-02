Golden Globe 2021: tre donne nominate come Migliore Regista, è la prima volta nella storia dei premi

In corsa ai Golden Globe 2021 come Miglior Regista ci sono tre donne: è la prima volta nella storia che si va oltre una singola candidatura al femminile.

Le nomination ai Golden Globe 2021 hanno stabilito un nuovo record grazie alla presenza di tre registe in corsa per l'ambito riconoscimento nella categoria dedicata al lavoro compiuto dietro la macchina da presa.

Per la prima volta nella storia dei premi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association si è andati oltre un'unica presenza tra i possibili vincitori come Miglior Regista.

Le potenziali vincitrici di un Golden Globe 2021 come Miglior Regista sono Chloe Zhao che ha diretto Nomadland, Emerald Fennell per Promising Young Woman e Regina King che ha diretto One Night in Miami. La nomination della categoria sono poi completate da David Fincher, che ha firmato Mank, e Aaron Sorkin, autore del film Il processo ai Chicago 7.

In precedenza si era sempre registrata la presenza di una sola donna e solo sette volte una regista era riuscite a entrare nella lista delle preferenze della Hollywood Foreign Press: Barbara Streisand (nel 1984 e nel 1991), Jane Campion, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow (nel 2010 e nel 2013) e Ava DuVernay.

Gli Oscar hanno nominato solo cinque donne nel corso degli ultimi 92 anni: Lina Wertmuller, Jane Campion, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow e Greta Gerwig.

L'uguaglianza nel campo sembra comunque ancora distante: le donne coinvolte alla regia dei film che hanno registrato i migliori incassi nel 2020 sono solo il 16%, cifra in leggero aumento rispetto al 2019 quando si era fermata a quota 12% e un significativo salto in avanti rispetto al 2018, anno con una percentuale pari al 4%.

Le nomination del 2021 sono inoltre particolarmente importanti perché Chloe Zhao è la prima donna di origine asiatica in corsa per il premio.