Jennifer Lawrence shock: il suo nude look ai Golden Globes 2026 fa girare la testa

Non avrà conquistato la statuetta per Die My Love, ma l'attrice ha trionfato nella gara del look mostrandosi sul red carpet con un abito che lasciava poco spazio all'immaginazione.

Jennifer Lawrence ha lasciato tutti a bocca aperta ai Golden Globes 2026. L'attrice 35enne, candidata come miglior interprete drammatica per Die My Love, si è presentata sul red carpet di Los Angeles sfoggiando il look più sexy della serata.

Lawrence ha stupito con un abito lungo trasparente, creato su misura da Givenchy, con scollature laterali e ricami floreali posizionati strategicamente, che ricordava il famoso abito Givenchy nude indossato da Beyoncé al Met Gala del 2015. Ha aggiunto uno scialle ricamato color cipria coordinato.

L'attrice ha dichiarato scherzosamente a ET sul red carpet che il suo outfit sexy l'avrebbe incoraggiata a partecipare al circuito degli afterparty. "Sono nuda, tanto vale", ha scherzato, aggiungendo che i suoi figli l'avrebbero preferita a casa con loro. "Preferirebbero che non fossi qui".

Jennifer Lawrence candidata per un film sulla depressione post-partum

Jennifer Lawrence era candidata come miglior attrice in un film drammatico per Die My Love di Lynne Ramsey, dove affianca il collega Robert Pattinson. Il film affronta il tema della depressione post-partum mostrando la crisi di Grace, un giovane moglie e madre che vive nelle campagne del Montana, che sprofonda in una psicosi sempre più grave, come rivela la nostra recensione di Die My Love.

Parlando della sua esperienza di madre di due bambini, Lawrence ha dichiarato a PEOPLE: "Non ho avuto una vera e propria ansia post-partum fino al mio secondo figlio. Penso che questo abbia aggiunto un ulteriore livello di difficoltà. Non credo che sia necessario avere figli per fare i genitori, ma avere quelle informazioni su ciò di cui un bambino ha bisogno e ciò che cerca. Avere quelle informazioni è stato utile".

Ai Golden Globes 2026 Jennifer Lawrence è stata battuta dall'interprete di Hamnet Jessie Buckley. Le altre attrici candidate erano Renate Reinsve per Sentimental Value, Julia Roberts per After the Hunt: Dopo la tempesta, Tessa Thompson per Hedda e Eva Victor per Sorry, Baby. Scoprite tutti i vincitori dei Golden Globes 2026.