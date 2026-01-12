Timothée Chalamet vince il primo Golden Globe per Marty Supreme e ringrazia la compagna Kylie Jenner

Lo scatenato Marty Supreme ha fruttato a Timothée Chalamet il primo Golden Globe della sua carriera come miglior attore in un musical o commedia e l'attore ha ringraziato la compagna Kylie Jenner, al suo fianco durante la cerimonia di consegna che si è tenuta poche ore fa a Los Angeles, in un discorso appassionato.

Chalamet è stato candidato quattro volte in passato, per il suo ruolo rivelazione in Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, per il dramma sulle dipendenze Beautiful Boy, per il divertente -Wonka_ e per il biopic su Bob Dylan A Complete Unknown, senza mai vincere. Ma queste sconfitte hanno reso ancora più significativa la vittoria giunta interpretando un campione di ping pong in cerca di riscatto nell'America anni '50, come ha detto lui stesso in un emozionante discorso di ringraziamento.

"Mio padre mi ha instillato uno spirito di gratitudine fin da bambino. 'Sii sempre grato per quello che hai'. Mi ha permesso di lasciare la cerimonia in passato a mani vuote, a testa alta, grato solo per essere qui", ha detto Chalamet. "Ma mentirei se dicessi che quelle sconfitte non hanno reso questo momento ancora più dolce".

Il ringraziamento a Kylie Jenner e i baci appassionati

Come evidenzia la nostra recensione di Marty Supreme, nel film di Josh Safdie Timothée Chalamet interpreta un fittizio giocatore di ping pong di nome Marty Mauser che fa di tutto per realizzare il suo sogno e diventare famoso. Dopo aver lodato i suoi compagni di candidatura, Chalamet ha ringraziato il regista e i co-protagonisti, tra cui Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Tyler Okonma, Fran Drescher e Kevin O'Leary.

"Josh Safdie, grazie dal profondo del cuore. Grazie per questo ruolo. Grazie per aver creduto in me", ha esclamato. "Grazie ad A24 e a Ronnie Bronstein, che ha co-sceneggiato questo film con Josh, e al cast straordinario di questo film. Se me l'avessero detto a 19 anni che avrei ringraziato Mr. Wonderful di Shark Tank... (riferimento a Kevin O'Leary)".

Timothée Chalamet bacia la fidanzata Kylie Jenner ai Golden Globes 2026

Non è mancato il ringraziamento alla compagna Kylie Jenner, al suo fianco durante la cerimonia che ha celebrato i vincitori dei Golden Globes 2026 dopo aver saltato il red carpet:

"Grazie alla mia compagna da tre anni. Ti amo. Non potrei fare tutto questo senza di te", ha detto ritirando il premio come miglior attore. "Grazie dal profondo del mio cuore". Chalamet ha concluso il suo discorso ai Golden Globe con un altro cenno a Kylie Jenner, così come alla sua famiglia: "Ai miei genitori e alla mia compagna, vi voglio bene. Grazie di cuore".

D'altronde per tutta la serata lui e Jenner non si sono risparmiati in effusioni. Nelle foto e nei video della coppia, si vedono entrambi abbracciati e intenti a scambiarsi baci in pubblico. Sono stati anche ripresi mentre si guardavano con affetto prima che Chalamet posasse un bacio sulle labbra di Jenner, come si vede in un video condiviso da CBS e MTV UK.

I due hanno condiviso un tenero momento dopo la vittoria di Chalamet. Una clip condivisa da Access Hollywood mostra Jenner che dice "Sono così felice" dopo che l'attore l'ha ringraziata ancora una volta come sua partner.