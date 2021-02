Golden Globe 2021: tutte le nomination

Annunciate le nomination ai Golden Globe 2021. Arriva una delle tappe più importanti della stagione dei premi, le candidature per le statuette assegnate dalla Hollywood Foreign Press. A rivelare le cinquine sono state le star Sarah Jessica Parker e Taraji P. Henson.

Miglior film drammatico

The Father

Mank

Nomandland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

Miglior film commedia o musicale

Borat Subsequent Movie film

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Miglior regista di un film

Emerald Fennel, Promising Young Woman

David Fincher, Mank

Chloé Zhao, Nomadland

Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago 7

Migliore attrice in un film drammatico

Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom

Andra Day, The United States vs Billie

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Migliore attore in un film drammatico

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Tahar Ramin, The Mauritanian

Migliore attrice in un film commedia o musicale

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Kate Hudson, Music

Michelle Pfeiffer, French Exit

Rosamund Pike, I Care A Lot

Anya Taylor-Joy, Emma

Migliore attore in un film commedia o musicale

Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm

James Corden, The Prom

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Andy Samberg, Palm Springs

Dev Patel, Personal History of David Copperfield

Migliore attrice non protagonista in un film

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Jodie Foster, The Mauritanian

Amanda Seyfried, Mank

Helena Zengel, News Of The World

Migliore attore non protagonista in un film

Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Jared Leto, The Little Things

Bill Murray, On the Rocks

Leslie Odom, Jr., One Night in Miami

Miglior film straniero

Another Round (Danimarca)

La Llorona (Guatemala / Francia)

La vita davanti a sé (Italia)

Minari (USA)

Two of US (Francia / USA)

Miglior film d'animazione

The Croods: A New Age

Onward

Over the Moon

Soul

Wolfwalkers

Migliore sceneggiatura di un film

Emerald Fennell, Promising Young Woman

Jack Fincher, Mank

Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago 7

Florian Zeller, The Father

Chloé Zhao, Nomadland

Migliore colonna sonora originale di un film

Alexandre Desplat, The Midnight Sky

Ludwig Göransson, Tenet

James Newton Howard, News of the World

Trent Reznor, Atticus Ross, Mank

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste, Soul

Migliore canzone originale di un film

"Fight for You", Judas and the Black Messiah

"Hear My Voice", The Trial of the Chicago 7

"Is Si (Seen)", La vita davanti a sè

"Speak Now", One Night in Miami

"Tigress & Tweed", The United States vs. Billie Holiday

Miglior serie drammatica

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Miglior attrice in una serie drammatica

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Emma Corrin, The Crown

Laura Linney, Ozark

Sarah Paulson, Ratched

Miglior attore in una serie drammatica

Jason Bateman, Ozark

Josh O'Connor, The Crown

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Matthew Rhys, Perry Mason

Al Pacino, Hunters

Miglior serie commedia o musicale

Emily in Paris

Ted Lasso The Flight Attendant

Schitt's Creek The Great

Miglior attrice in una serie commedia o musicale

Lily Collins, Emily in Paris

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Jane Levy, Zoey's Extraordinary Playlist

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Miglior attore in una serie commedia o musicale

Don Cheadle, Black Monday

Nicholas Hoult, The Great

Eugene Levy, Schitt's Creek

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Ramy Youssef, Ramy

Miglior mini-serie o film per la televisione

Normal People

The Queen's Gambit

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione

Anya Taylor-Joy, La regina degli scacchi Shira Haas, Unorthodox

Nicole Kidman, The Undoing

Cate Blanchett, Mrs. America

Daisy Edgar-Jones, Normal People

Miglior attore in una mini-serie o film per la televisione

Bryan Cranston, Your Honor

Jeff Daniels, The Comey Rule

Hugh Grant, The Undoing

Ethan Hawke, The Good Lord Bird

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Migliore attrice non protagonista in una serie, mini-serie o film per la televisione

Cate Blanchett, Mrs. America

Shira Haas, Unorthodox

Daisy Edgar-Jones, Normal People

Nicole Kidman, The Undoing

Anya Taylor-Joy, La regina degli scacchi

Miglior attore non protagonista in una serie, mini-serie o film per la televisione

John Boyega, Small Axe Brendan Gleeson, The Comey Rule Dan Levy, Schitt's Creek Jim Parsons, Hollywood Donald Sutherland, The Undoing

La cerimonia di assegnazione dei premi si terrà domenica 28 febbraio e sarà condotta dal collaudato duo composto da Tina Fey e Amy Poehler. Per la prima volta nella storia, la cerimonia si terrà in location mutiple. Tina Fey si connetterà dalla Rainbow Room del Rockefeller Center, a New York, mentre Amy Poehler sarà al Beverly Hilton di Beverly Hills, California, sede storica della cerimonia dei Golden Globes. Le nomination ai Golden Globe 2021 comprendono sia le categorie cinematografiche che quelle televisive.

Il film Netflix Mank fa la parte del leone con sei nomination a cui vanno aggiunte, per cominciare, le cinque di Il processo ai Chicago 7, seguito da Nomadland, a quattro candidature.

Nomadland e Mank si contendono il premio per il miglior film drammatico in una cinquina in cui spiccano titoli meno meno blasonati come la sorpresa Promising Young Woman e The Father. Nel mirino, inoltre, l'opera seconda da regista di Aaron Sorkin, il corale Il processo ai Chicago 7, targato Netflix, che ottiene anche le nomination per la miglior regia e per il miglior attore non protagonista - Sacha Baron Cohen.

Il comico inglese è, inoltre, candidato nella categoria miglior attore comico per Borat: Subsequent Moviefilm ed è fautore della candidatura della sua co-star, l'attrice bulgara Maria Bakalova, che nella satira politica targata Amazon interpreta la figlia. Il sequel di Borat entra nella cinquina dei miglior film comici o musical insieme all'acclamato Hamilton, al sorprendente Palm Springs, a Music, esordio alla regia della popstar australiana Sia e allo scoppiettante film musical Netflix The Prom.

Tra le migliori attrici spicca l'assenza di Sophia Loren, su cui erano riposte le speranze dell'Italia, ma La vita davanti a sé, film diretto dal figlio Edoardo Ponti, gareggerà come miglior film in lingua straniera e col brano Io sì/Seen, frutto della collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren e Niccolò Agliardi, come miglior canzone.

Nella categoria miglior attrice non protagonista, la favorita Amanda Seyfried, interprete di Mank, e le colleghe Glenn Close, Olivia Colman e Jodie Foster se la dovranno vedere con la 12 Helena Zengel, attrice tedesca che affianca Tom Hanks nel western Netflix Notizie dal mondo.

The Mandalorian: il protagonisti in una scena della serie Disney+

Nelle categorie televisive, la serie Disney+ The Mandalorian, che espande l'universo di Star Wars, ottiene la candidatura come miglior serie drammatica a fianco di ben tre serie Netflix, The Crown, Ozark, e Racthed, oltre all'intrigante serie HBO Lovecraft Country, che mescola orrore e diritti civili. Il chiacchierato The Undoing - Le verità non dette, miniserie HBO con Hugh Grant e Nicole Kidman ottiene tre candidature, miglior miniserie, attore e attrice. Valgono oro anche le due candidature della miniserie Netflix La regina degli scacchi, altro evento televisivo del 2020, che ha lanciato definitivamente la carriera di Anya Taylor-Joy.