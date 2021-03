Golden Globe 2021: Borat 2, Sacha Baron Cohen ringrazia i votanti bianchi e il genio comico Rudy Giuliani

In pochi scorderanno il divertente discorso di ringraziamento di Sacha Baron Cohen, vincitore di due premi con Borat 2, ai Golden Globe 2021. In un nuovo afflato politico, l'attore inglese ringrazia i membri "tutti bianchi" della Hollywood Foreign Press e il talento comico della rivelazione Rudy Giuliani.

Nella notte dei Golden Globe, Borat: Subsequent Moviefilm conquista il premio come miglior commedia o musical e vince anche il premio come miglior attore comico, andato allo scatenato Sacha Baron Cohen che esordisce così nel suo discorso di ringraziamento:

"Grazie alla Hollywood Foreign Press tutta bianca" ammiccando alla polemica sull'assenza di membri di colore nella Hollywood Foreign Press.

Borat: Subsequent Moviefilm, una scena

Cohen menziona poi la "co-star" Rudolph Giuliani, avvocato ed ex consigliere del Presidente Donald Trump "senza cui questo film non sarebbe stato possibile. Rudy è venuto dal nulla e si è rivelato un genio della commedia". Rudy Giuliani compare nel film dopo una scena, girata a sua insaputa in un hotel di New York, insieme alla finta figlia di Borat, Tutar, che si finge quindicenne e attira Giuliani in una falsa intervista. Durante la scena in questione, Rudolph Giuliani ripreso mentre si tocca davanti alla figlia "minorenne" di Borat, scena che ha destato scalpore al momento dell'arrivo del film su Amazon Prime Video subito prima delle elezioni presidenziali americane.

"Che cosa potrebbe far ridere più di uno che si sbottona i pantaloni?" prosegue Sacha Baron Cohen. "Incredibile. Il nostro film è stato solo l'inizio per lui. Rudy ha recitato in una serie di commedia incluse Four Seasons Landscaping, Hair Dye Another Day e nel dramma giudiziario A Very Public Fart."

L'attore, tornato serio, ha ringraziato Amazon Studios e la sua compagnia di produzione, Four by Two Films, conludendo la lista di ringraziamenti con un bacio alla moglie, Isla Fisher, al suo fianco per tutto il discorso.