Golden Globe 2021, Ellen Pompeo contro la White Hollywood: "C'è un problema ed è inaccettabile"

Ellen Pompeo, meglio conosciuta da tutti come la protagonista dello show Grey's Anatomy, ha postato sul suo account di Instagram una lettera indirizzata all'HFPA e a quella che definisce White Hollywood chiedendo loro di attivarsi per risolvere i problemi di inclusività e rappresentatività venuti alla ribalta dopo un recente articolo sui Golden Globe.

Come riporta anche Deadline, in un exposé del Los Angeles Times è stato rivelato che nell'organo competente delle decisioni relative al celebre award show, composto da 87 persone, non è presente nemmeno un giornalista di colore.

Molti attori, tra cui anche Kerry Washington, Sterling K. Brown, Jurnee Smollett, Amy Schumer e Dakota Johnson, si sono attivati in segno di protesta, ricondividendo post dall'account di Time's Up.

Intanto però, l'interprete di Meredith Grey ha voluto scrivere un messaggio di suo pugno.

"Lettera aperta ai membri dell'HFPA e White Hollywood

Credo possiamo essere tutti concordi sul fatto che l'attuale organico che si occupa dei Golden Globe Award, l'Hollywood Foreign Association Press, abbia un problema di equità tra i suoi membri che risulta inaccettabile" si legge nel post.

"Questo è un problema facilmente risolvibile. Questa è Hollywood, siamo bravi a risolvere i problemi" continua "C'è una soluzione da qualche parte, e sono fiduciosa che la troveremo. Quello che non possiamo fare, invece, è lasciare che il problema debba essere risolto dalla Black community e dalle altre comunità. Questo non è un problema loro, ma nostro, e come tale dobbiamo essere noi a risolverlo".

"Vorrei gentilmente chiedere a tutti i miei colleghi bianchi in questo buisiness, un business che amiamo e che ci ha concesso enormi privilegi, di darsi una mossa, farsi vedere e risolvere il problema. Mostriamo ai nostri colleghi di colore che ci importa, e che siamo volenterosi di raddrizzare i torti che abbiamo creato. Questo non è il momento di rimanere in silenzio. Abbiamo modo di sistemare questa cosa, facciamolo. Con affetto e rispetto, Ellen Pompeo".

L'HFPA, nel frattempo, ha risposto alla polemica affermando che si sarebbe messa "subito all'opera per ideare un piano adeguato in risposta alla situazione".

La cerimonia dei Golden Globe Award 2021 si terrà questa notte da mezzanotte e mezza ora italiana su Sky.