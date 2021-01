Godzilla vs. Kong: i teaser del trailer in uscita domani (VIDEO)

L'account Twitter dedicato al film Godzilla vs. Kong ha pubblicato due brevi teaser del trailer che uscirà domani. Nel primo vediamo Kong, incatenato al buio sotto la pioggia, che interagisce con una persona (presumibilmente una bambina, ma la clip è molto rapida, della durata di appena sei secondi). Il fatto che lui sia prigioniero della Monarch lascia intendere che la misteriosa organizzazione se ne servirà per far uscire allo scoperto Godzilla:

Tale impressione è confermata nel secondo teaser, dove si sente una voce femminile (Rebecca Hall) dire "Godzilla verrà per lui", al che il lucertolone esce dall'acqua per aggredire Kong. Entrambi i filmati finiscono con la promessa del trailer in arrivo a breve, e confermano che negli Stati Uniti il film avrà il visto PG-13 per "sequenze intense di violenza tra mostri e distruzione, e uso sporadico di parolacce":

Godzilla vs. Kong è il quarto capitolo del cosiddetto MonsterVerse, franchise della Warner Bros. e Legendary Pictures che è iniziato nel 2014 con Godzilla e poi andato avanti con Kong: Skull Island (2017) e Godzilla II - King of the Monsters (2019).

Inizialmente previsto per lo scorso maggio, il film è stato più volte rimandato a causa dell'emergenza sanitaria, e ora è confermato che uscirà nelle sale americane il 26 marzo, con debutto simultaneo sulla piattaforma HBO Max, dove sarà disponibile per 31 giorni (in altri paesi è attualmente previsto il solo passaggio in sala, ma questo dipenderà dall'apertura dei cinema, che in gran parte dell'Europa sono chiusi da un paio di mesi). Questa scelta era stata inizialmente contestata dalla Legendary, in quanto effettuata senza consultare prima la casa di produzione (che ha finanziato il film al 75%). Al momento non si sa se il MonsterVerse continuerà dopo l'uscita del nuovo film, dato che la licenza concessa dalla Toho alla Legendary per produrre questi lungometraggi andrebbe rinnovata.