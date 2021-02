Godzilla vs Kong: nuove spettacolari scene in due spot inediti del film

Due nuovi spot di Godzilla vs Kong rivelano delle sequenze inedite dell'atteso film in arrivo sugli schermi americani a marzo.

Godzilla vs Kong arriverà nei cinema americani e su HBO Max il 31 marzo e due nuovi spot realizzati per il mercato asiatico regalano delle sequenze inedite.

I due brevi video mostrano le due creature in azione e affrontarsi, regalando un'altra breve sequenza ambientata in mezzo all'oceano.

Lo spettacolare scontro tra le due iconiche creature è particolarmente atteso e la data di uscita del progetto ha subito molti spostamenti. Netflix, nel mese di novembre, aveva persino offerto 200-250 milioni di dollari nella speranza di ottenere i diritti necessari allo streaming di Godzilla vs. Kong, ma WarnerMedia ha rinunciato all'accordo, preferendo proporre il film sulla propria piattaforma di streaming HBO Max e mantenere inoltre la distribuzione tradizionale nelle sale.

Godzilla vs. Kong è tra le uscite Warner Bros. del 2021 che verranno distribuite in contemporanea nei cinema e in streaming su HBO Max. Nel cast Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler e Demián Bichir.

Questa la sinossi ufficiale di Godzilla vs. Kong: in un'epoca in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell'umanità per il suo futuro mette Godzilla e Kong in rotta di collisione. Le due forze della natura più potenti del pianeta si scontrano in una spettacolare battaglia durata secoli. Mentre Monarch si imbarca in una pericolosa missione in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra per sempre.