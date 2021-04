Godzilla vs. Kong: in preparazione il sequel Son of Kong?

La saga del MonsterVerse potrebbe non concludersi con Godzilla vs. Kong, sarebbe già in preparazione il prossimo sequel, Son of Kong, che potrebbe vedere il ritorno di Adam Wingard alla regia.

Non si ferma il successo di Godzilla vs. Kong. Mentre il film continua a macinare incassi, già si parla di un possibile sequel, nuovo capitolo del MonsterVerse Legendary, intitolato Son of Kong che potrebbe essere nuovamente diretto dal regista Adam Wingard.

Secondo Hollywood Reporter, Legendary sarebbe interessata a espandere ulteriormente il suo franchise coinvolgendo il regista di Godzilla vs. Kong Adam Wingard nella realizzazione di un nuovo capitolo. Esisterebbe perfino un potenziale titolo per il prossimo episodio, si tratta di Son of Kong.

Naturalmente al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dello studio della volontà di proseguire il franchise, ma visto il coinvolgimento di Adam Wingard nella creazione delle spettacolari sequenze di Godzilla vs. Kong e nella costruzione del mondo e della trama, il suo ritorno non risulterebbe certo una sorpresa.

Nel frattempo prosegue la marcia trionfale di Godzilla vs. Kong che, a fronte di un budget di 170 milioni, ne ha già incassati 386. Nel cast, Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Lance Reddick, Kyle Chandler e Demián Bichir.