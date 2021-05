Godzilla vs. Kong: i primi 10 minuti del film disponibili su YouTube

Godzilla vs. Kong arriva oggi in esclusiva digitale in Italia:iI primi 10 minuti del film, inoltre, sono disponibili gratuitamente sul canale YouTube di Warner Bros.

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato! Da oggi 6 maggio, infatti, Godzilla vs. Kong è disponibile in esclusiva digitale per l'acquisto e il noleggio premium su Apple TV App, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity. I primi 10 minuti del film sono inoltre disponibili gratuitamente su Youtube.

Godzilla vs. Kong, l'attesissimo faccia a faccia tra due icone epiche, sta per sbarcare a casa vostra! Siete pronti a trasformare il vostro appartamento nel teatro di una spettacolare battaglia senza precedenti?

Il film diretto da Adam Wingard racconta la storia di Kong e dei suoi protettori, che intraprendono un viaggio per trovare la sua vera casa. Sulla loro strada, però, il gruppo incontra un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. Lo scontro tra i due titani è appena iniziato ed è strettamente collegato al profondo mistero che giace sotto la superficie terrestre.

Interpretato da Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza Gonzalez, Julian Dennison, Kyle Chandler e Demian Bichir, il film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Godzilla vs. Kong, costruisce un ulteriore tassello all'interno del MonsterVerse e si afferma come quarto episodio dell'universo cinematografico nato dalla collaborazione tra Warner Bros e Legendary Pictures.