Godzilla vs. Kong: posticipata l'uscita del film nelle sale USA

Godzilla vs. Kong arriverà più tardi rispetto al previsto: Legendary ha annunciato che l'uscita del film nelle sale americane è stata posticipata e la nuova data prevista per il debutto è quella del 20 novembre 2020.

Il lungometraggio è stato diretto dal regista Adam Wingard e nel cast ci saranno le star Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.

Godzilla vs. Kong proseguirà le avventure legate all'iconico mostro dopo King of the Monsters che ha incassato solo 385 milioni a fronte di una spesa di 200 milioni. I precedenti capitolo del franchise, distribuiti nel 2004 e nel 2007, erano invece arrivati rispettivamente a quota 524 e 566 milioni di dollari.

