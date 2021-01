Godzilla vs Kong: un nuovo poster in attesa del trailer inedito

Godzilla vs. Kong arriverà sugli schermi americani a marzo e online è stato condiviso un nuovo poster annunciando inoltre che domenica verrà pubblicato un trailer inedito.

La spettacolare immagine ritrae, come previsto, l'epico scontro che sarà al centro della trama e anticipa che una delle due creature sarà sconfitta.

Godzilla vs. Kong, dopo molti posticipi e discussioni riguardanti le scelte da compiere per quanto riguarda la distribuzione dell'atteso progetto, dovrebbe debuttare negli Stati Uniti il 26 marzo.

Il film sarà proposto, come accaduto con Wonder Woman 1984, in contemporanea nelle sale e in streaming su HBO Max.

La sinossi del film anticipa "In un mondo in cui ormai umani e mostri coesistono, la Monarch apre la strada ad un futuro prospero al fianco dei Titani, tenendo sotto controllo l'umanità. Tuttavia, le fazioni rivali che vogliono manipolare i Titani per la guerra iniziano a sorgere sotto le sembianze di una malvagia cospirazione, minacciando di spazzare via l'intera umanità. Nel frattempo, sull'isola di Skull Island, una strana attività sismica attira allo stesso modo Godzilla e Kong."

Il lungometraggio può contare su un cast composto da Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler, e Demián Bichir.