Godzilla vs. Kong: nuove immagini dei Behemoth in battaglia nel teaser

Warner Bros. e Legendary hanno diffuso via social un nuovo teaser trailer esteso di Godzilla Vs. Kong che contiene nuove sequenze, tra queste anche uno sguardo ravvicinato ai Behemoth in battaglia.

Il promo di 60 secondi mostra infatti in dettaglio il combattimento tra Kong e Godzilla sulla portaerei, un'immagine dei due Titani che si scontrano sott'acqua e il misterioso bambino che sembra essere in grado di comunicare e persino controllare in una certa misura lo scimmione.

Godzilla vs. Kong promette dosi di epicità a profusione. Il film sarà distribuito in day and date al cinema e su HBO Max a partire dal 31 marzo prossimo e sarà vietato ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto. Tutti gli abbonati ad HBO Max non dovranno pagare costi aggiuntivi ma, automaticamente, potranno visionare il film sui loro device portatili e casalinghi.

Ambientato in un mondo in cui gli uomini convivono con i mostri, Godzilla vs Kong racconta la storia della Monarch, la coalizione comune tra diversi governi che studia le creature mostruose. Obiettivo dell'organizzazione è avviare una rischiosa missione in terre sconosciute per scoprire l'origine dei Titani in modo tale da poterli conoscere sempre più a fondo. Nel frattempo Godzilla e Kong iniziano a sfidarsi per decretare chi tra i due sia il vero Re dei Mostri. Lo scontro, però, nasconde una serie di sconvolgenti verità.

Qui trovate la nostra analisi del trailer di Godzilla vs. Kong. Concepito come il quarto progetto del MonsterVerse targato Warner Bros, il film è stato diretto da Adam Wingard e interpretato da Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Alexander Skarsgard, Kyle Chandler, Brian Tyree Henry e Demian Bichir.