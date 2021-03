Godzilla vs Kong: Junkie XL svela uno dei temi musicali del film

Junkie XL ha composto la colonna sonora di Godzilla vs Kong e online ha condiviso uno dei temi musicali creati per il film,

Godzilla vs Kong arriverà sugli schermi americani il 31 marzo e, nell'attesa, Tom Holkenborg, conosciuto con il nome d'arte di Junkie XL, ha condiviso il tema musicale dedicato proprio a Godzilla.

Il brano è stato pubblicato su Twitter e anticipa un'atmosfera che si preannuncia epica.

Junkie XL, nelle prossime settimane, oltre a presentare la colonna sonora di Godzilla vs. Kong, sarà inoltre protagonista grazie a Zack Snyder's Justice League che lo ha visto collaborare nuovamente con il regista in occasione di un progetto tratto dalla DC dopo Batman v Superman: Dawn of Justice.

Secondo quanto rivelato dai materiali di stampa, nel film Godzilla entrerà in azione seminando caos e distruzione in varie parti del mondo. Gli esseri umani decidono quindi di affidarsi a Kong, prelevandolo da Skull Island, nella speranza di fermarlo.

Godzilla vs. Kong è tra le uscite Warner Bros. del 2021 che verranno distribuite in contemporanea nei cinema e in streaming su HBO Max. Nel cast Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler e Demián Bichir.

Questa la sinossi ufficiale di Godzilla vs. Kong: in un'epoca in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell'umanità per il suo futuro mette Godzilla e Kong in rotta di collisione. Le due forze della natura più potenti del pianeta si scontrano in una spettacolare battaglia durata secoli. Mentre Monarch si imbarca in una pericolosa missione in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra per sempre.