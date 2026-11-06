Godzilla Minus Zero con un trailer svela il mostro segreto che combatterà col Re dei Kaiju

ATTENZIONE: il trailer e il seguente articolo contengono spoiler

I sospetti dei fan erano fondati: Godzilla non sarà l'unico mostro gigantesco a seminare distruzione in Godzilla Minus Zero. Dopo settimane di indiscrezioni, il nuovo trailer del film ha finalmente confermato il ritorno di uno degli avversari più iconici del Re dei Mostri. Il sequel diretto da Takashi Yamazaki, seguito del fortunato Godzilla Minus One del 2023, si prepara così a introdurre una minaccia che potrebbe modificare profondamente gli equilibri dell'universo narrativo costruito da Toho.

Chi affronta Godzilla nel nuovo trailer?

La creatura compare soltanto per pochi istanti nel filmato, ma bastano due brevissime sequenze per riconoscere le sue caratteristiche più terrificanti. E soprattutto per capire che questa volta Godzilla dovrà affrontare un nemico capace di metterlo seriamente in difficoltà.

Il filmato, della durata di appena 60 secondi, mostra il ritorno di Godzilla, pronto a devastare nuovamente il Giappone nonostante la sconfitta subita alla fine del capitolo precedente. Ma la vera sorpresa arriva quando entra in scena King Ghidorah.

Le immagini suggeriscono che il mostro a tre teste riesca a sollevare Godzilla a un'altezza impressionante, per poi scaraventarlo al suolo da centinaia di metri. La sua presenza viene anticipata da tre violenti fulmini che illuminano lo schermo, prima di concedere uno sguardo più ravvicinato alle sue teste. Il design richiama un incrocio tra un tirannosauro e un drago della mitologia, mantenendo intatta l'imponente identità del kaiju.

Nonostante il minutaggio estremamente ridotto, la rivelazione ha un peso notevole. In Godzilla Minus One il protagonista aveva mostrato una potenza distruttiva impressionante, ma l'arrivo di un avversario come Ghidorah introduce una minaccia di tutt'altra natura. Resta da capire quale sarà la sua origine: una creatura proveniente dallo spazio, un essere generato dall'uomo oppure qualcosa di completamente diverso. Il trailer non offre ancora risposte.

Il ritorno di Ghidorah potrebbe cambiare il futuro dei kaiju Toho

L'ingresso di King Ghidorah nell'universo di Godzilla Minus potrebbe aprire la strada a una nuova stagione di incontri tra i mostri più celebri della storia Toho. Negli ultimi anni, infatti, la produzione giapponese ha utilizzato con maggiore cautela il proprio vastissimo repertorio di creature, mentre il MonsterVerse americano di Legendary ha progressivamente ampliato il numero di kaiju presenti nei suoi film.

Locandina di Godzilla Minus Zero

Con oltre settant'anni di storia alle spalle, il franchise giapponese dispone di un catalogo enorme da cui attingere. L'arrivo di Ghidorah potrebbe rappresentare il primo passo verso un universo condiviso più ampio, capace di recuperare altri personaggi storici e proporre nuove rivalità. Per il momento, tuttavia, non ci sono conferme su eventuali apparizioni future di altri mostri, soprattutto perché diversi indizi hanno alimentato l'ipotesi che Godzilla Minus Zero potesse chiudere questa fase della storia. Nei precedenti trailer compariva infatti una frase piuttosto esplicita: "Non ci sarà una terza volta. Tutto finisce qui".

Una dichiarazione che molti spettatori avevano interpretato come un possibile addio alla saga. Il regista, però, ha recentemente lasciato aperto uno spiraglio. Intervistato da Japan Forward, Yamazaki ha dichiarato di essere disponibile a valutare un altro capitolo qualora Toho glielo chiedesse, aggiungendo: "Vi prego, non escludete questa possibilità".

La casa di produzione giapponese ha già manifestato l'intenzione di sviluppare un proprio universo cinematografico dedicato ai mostri, con la possibilità di realizzare anche film indipendenti. Un'eventuale prosecuzione della saga Godzilla Minus, che ha dato particolare importanza alla storia della famiglia Shikishima, potrebbe quindi inserirsi in un progetto più ampio.

Creato nel 1964, King Ghidorah fece il suo debutto in Ghidorah, the Three-Headed Monster, quinto film della serie dedicata a Godzilla. La sua introduzione segnò una svolta importante per il franchise: per la prima volta il gigantesco kaiju protagonista si trovò costretto a collaborare con altri mostri, tra cui Mothra e Rodan, per fermare una minaccia comune.

La sconfitta di Ghidorah non fu definitiva. Il personaggio tornò già l'anno successivo in Invasion of the Astro-Monster, continuando poi a comparire periodicamente durante l'era Shōwa. Nel corso dei decenni è rimasto uno degli antagonisti più riconoscibili dell'intero universo Toho, una presenza capace di mettere in pericolo tanto l'umanità quanto gli altri kaiju.

Il suo ritorno in Godzilla Minus Zero recupera dunque una rivalità storica, ma la inserisce in un contesto narrativo più realistico e drammatico rispetto a molte delle precedenti incarnazioni. Come si adatterà Ghidorah al mondo costruito da Yamazaki? E soprattutto, quale sarà il destino della famiglia Shikishima dopo una nuova catastrofe? Le risposte arriveranno con l'uscita del film nelle sale, prevista per questo fine settimana.