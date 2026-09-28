Godzilla Minus Zero, il nuovo film di Takashi Yamazaki punta agli Oscar nella categoria più prestigiosa

Dopo la storica vittoria di Godzilla Minus One agli Oscar, il regista Takashi Yamazaki non esclude una candidatura ancora più prestigiosa per il nuovo capitolo della saga, Godzilla Minus Zero. E le prime reazioni al film sembrano aver già acceso la speranza.

Godzilla guarda al premio più importante

Nel 2024 Godzilla Minus One ha fatto la storia diventando il primo film della saga a conquistare un Oscar, imponendosi nella categoria dedicata agli Effetti Visivi. Un risultato che aveva già superato qualsiasi aspettativa della produzione e che aveva portato Takashi Yamazaki al centro della conversazione internazionale sul franchise.

Una scena di Godzilla Minus One

Ora, con Godzilla Minus Zero, il regista potrebbe puntare ancora più in alto. Il film ha debuttato al New York Film Festival raccogliendo reazioni molto positive e, quasi inevitabilmente, hanno iniziato a circolare le prime ipotesi sulla possibilità che possa entrare nella corsa per il Miglior Film agli Oscar 2027.

Una prospettiva che lo stesso Yamazaki non vuole prendere troppo sul serio, almeno per il momento, ma che non sembra intenzionato a escludere completamente. "Cerco di non pensarci. Ed è stato così anche con Godzilla Minus One. Non avevamo idea che avremmo ottenuto il premio per gli Effetti Visivi, o persino che saremmo stati nominati. Anche solo una candidatura era già una vittoria per noi. Quindi cerco di non pensarci, ma allo stesso tempo, se la possibilità non è zero, è difficile non avere almeno un po' di speranza", ha raccontato il regista.

La prudenza di Yamazaki è comprensibile. Quando Godzilla Minus One arrivò agli Oscar, infatti, la sua presenza nella competizione rappresentava già un risultato sorprendente. Realizzato con un budget di circa 15 milioni di dollari e con una squadra di appena 35 artisti degli effetti visivi, il film aveva prodotto circa 610 inquadrature VFX, riuscendo a competere con blockbuster hollywoodiani costruiti su risorse decisamente più imponenti.

Alla fine Godzilla Minus One riuscì a superare film come Guardiani della Galassia Vol. 3, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One e Napoleon, conquistando la statuetta.

Per Yamazaki si trattò anche di un momento particolarmente significativo considerando il suo percorso professionale: il regista aveva infatti iniziato la propria carriera proprio nel settore degli effetti visivi. La sua candidatura aveva inoltre segnato un precedente importante nella storia degli Oscar, rendendolo il primo regista di un lungometraggio a essere riconosciuto nella categoria dopo Stanley Kubrick per 2001: Odissea nello spazio. "Ci vorranno alcuni anni per elaborare quello che è successo e cosa significhi tutto questo", aveva dichiarato Yamazaki durante la precedente stagione dei premi.

Godzilla Minus Zero può andare oltre gli effetti visivi?

La vera domanda, questa volta, riguarda però la capacità di Godzilla Minus Zero di uscire dai confini della categoria tecnica e diventare un vero contendente per il Miglior Film.

Un'immagine di Godzilla

Negli ultimi anni l'Academy ha mostrato una maggiore apertura nei confronti del cinema di genere, soprattutto quando blockbuster e grandi proprietà intellettuali sono riusciti a essere sostenuti da una forte ambizione autoriale. È il percorso seguito, con modalità differenti, da film come Joker e Dune, entrambi capaci di trasformare un immaginario estremamente popolare in un elemento di prestigio cinematografico.

Per Godzilla Minus Zero la sfida sarebbe quindi duplice: non soltanto replicare l'impatto visivo del predecessore, ma convincere gli elettori dell'Academy che il film meriti di essere considerato anche al di fuori della categoria degli effetti speciali.

Sul fronte degli Effetti Visivi, intanto, il nuovo film di Yamazaki è già entrato nelle prime previsioni per gli Oscar 2027. Clayton Davis, chief awards editor di Variety, ha inserito Godzilla Minus Zero tra i cinque titoli che attualmente considera nella corsa per una candidatura agli Effetti Visivi, insieme a Dune: Part Three, Project Hail Mary, Spider-Man: Brand New Day e Wildwood.

Per il Miglior Film, invece, è ancora troppo presto per parlare di una candidatura concreta. Il debutto al New York Film Festival ha però contribuito ad alimentare il dibattito e, soprattutto, a spostare l'attenzione sul nuovo film di Yamazaki.

Dopo aver portato Godzilla per la prima volta sul palco degli Oscar, il regista potrebbe dunque trovarsi davanti a una sfida ancora più ambiziosa: trasformare il nuovo capitolo della saga in un candidato per il premio più importante dell'Academy.