Godzilla Minus One, il regista svela: 'Steven Spielberg lo ha visto per ben tre volte'

Godzilla Minus One è stato uno dei film più amati del 2023 e tra i suoi tanti ammiratori, tra cui spicca anche Kevin Smith, c'è anche un certo Steven Spielberg, che a quanto pare lo ha già visto tre volte.

Il regista di 'Minus One', Takashi Yamazaki, ha espresso su X la sua gioia per l'incontro con Spielberg durante il pranzo annuale degli Oscar svoltosi ieri, e qui ha rivelato che il grande regista ha visto il suo film già tre volte:

"Ho incontrato DIO. Cosa ne farò di tutto questo? Sto seriamente piangendo. E Spielberg ha visto GMO tre volte. Mi ha detto che gli piacevano i personaggi del film. Gli ho regalato un'action figure di Godzilla, ed era così felice quando l'ha presa in mano...".

Godzilla atteso agli Oscar

Godzilla Minus One, che ha ottenuto una nomination all'Oscar per i migliori effetti visivi, aveva un budget dichiarato di 12-15 milioni di dollari. Si è trattato di un'incredibile impresa tecnica che ha utilizzato una combinazione di VFX ed effetti pratici per creare le sequenze d'azione.

Il film ha recentemente concluso la sua corsa da record al botteghino con oltre 104 milioni di dollari guadagnati in tutto il mondo e 56 milioni di dollari in patria. Questo è il 33° film di Godzilla della Toho. Yamazaki è stato fortemente influenzato dal Godzilla originale del 1954 nella realizzazione di questo film, e si vede.