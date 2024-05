Godzilla Minus One infrange un altro record mondiale: è il film più piratato di tutti i tempi

La pellicola è esplosa anche via Torrent in seguito alla release digitale che ha reso più facile caricarlo online

Godzilla Minus One di Takashi Yamazaki, che quest'anno è entrato nella storia vincendo il primo Oscar per il franchise da quando è stato inaugurato oltre 70 anni fa, pare abbia anche battuto il record del film più piratato di sempre.

Ambientato all'indomani della sconfitta del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale, Godzilla Minus One, partendo da un budget di soli 15 milioni di dollari, è diventato un fenomeno globale incassando oltre 116 milioni di dollari in tutto il mondo.

Godzilla Minus One: una scena del film

Il film, che ha avuto un'uscita limitata nelle sale nel dicembre 2023 a causa delle basse aspettative di incasso, ha finito per essere il film più piratato di tutti i tempi, seguito da Dune - Parte Due. I dati estrapolati da Torrent Freak, il sito di riferimento per tutto ciò che riguarda la pirateria, dicono che il film è il più piratato della classifica, seguito dal sequel di Denis Villeneuve e Arcadian.

Sempre secondo Torrent Freak, l'impennata dei download sarebbe arrivata dopo che il Giappone ha distribuito il film per l'home video, rendendo facile per i fan caricare il film online. Il sito web ha riferito che Godzilla Minus One è approdato anche su Prime Video, ma la visione è stata limitata nella maggior parte dei Paesi, innescando un aumento dei download illegali da parte di fan disperati.

Il successo di Godzilla Minus One

Godzilla Minus One, che ha ottenuto il plauso della critica in tutto il mondo, è stato il primo film del franchise di Godzilla a vincere l'Oscar per i migliori effetti visivi. Il film è stato apprezzato per i suoi straordinari effetti speciali, realizzati con un budget risibile se paragonato a quello utilizzato dai film Marvel (come ad esempio i 250 milioni di dollari utilizzati da Guardiani della Galassia Vol. 3).

Godzilla Minus One è il film giapponese su Godzilla che ha incassato di più al mondo

Poco dopo aver vinto l'Oscar, Yamazaki ha dichiarato: "Ci eravamo prefissati di fare un film molto domestico che parlasse a un certo pubblico - o almeno questo era quello che pensavamo sarebbe successo - e il modo in cui si è evoluto durante la sua permanenza nelle sale è stato travolgente".