Godzilla Minus One candidato agli Oscar: la reazione del regista è imperdibile

La pellicola è stata candidata all'Oscar per i migliori effetti visivi, come come il regista e il team creativo hanno reagito alla notizia

Godzilla Minus One ce l'ha fatta: la pellicola fantascientifica ha ottenuto una nomination agli Oscar 2024 nella categoria Migliori effetti visivi. Impagabile quindi la reazione del regista e di tutto il team coinvolto.

Dopo essere uscito in anteprima nelle sale giapponesi, Godzilla Minus One è rapidamente diventato un fenomeno inarrestabile. Con oltre 100 milioni di dollari incassati, il film della Toho ha superato ogni aspettativa e adesso il regista ha pubblicato la sua reazione alla nomination ricevuta dall'Academy.

Takashi Yamazaki ha reagito alla nomination e, come possiamo vedere dall'immagine postata su X (ex-Twitter) nessuno sembra essere più entusiasta di lui e del suo team. Yamazaki ha firmato la regia, la sceneggiatura e i VFX del film.

Come potete vedere qui sopra, i dirigenti di Godzilla Minus One si sono riuniti oggi in Giappone in attesa della notizia. Una volta annunciata la candidatura, Yamazaki ha scattato una foto con i membri della sua troupe con la didascalia "Ce l'abbiamo fatta!!!!!".

Poco dopo, le pagine ufficiali di Godzilla sui social media hanno condiviso un messaggio di Yamazaki. È lì che si vede il regista ringraziare il pubblico per tutto il suo sostegno, ma non è il solo nell'inquadratura. Yamazaki ha con sé una piccola action figure di Godzilla!

Kevin Smith ci sperava

Qualche giorno fa, Kevin Smith sperava che il film venisse candidato agli Oscar, anche se aveva fatto riferimento alla categoria Miglior film internazionale.

Godzilla Minus One è il film giapponese su Godzilla che ha incassato di più al mondo

In Italia il lungometraggio è arrivato nelle sale in occasione del 70° anniversario del debutto cinematografico di Godzilla e ci trascina nel Giappone del dopoguerra, su cui incombe un nuovo terrore. È Godzilla, che costringe la popolazione del paese devastato dal conflitto a combattere nuovamente per la sua sopravvivenza.