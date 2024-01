Godzilla Minus One, Kevin Smith: 'Il miglior film su Godzilla che abbia mai visto'

Dopo le belle parole di Guillermo del Toro, anche Kevin Smith si è unito al gruppo di entusiasti spettatori che ha apprezzato Godzilla Minus One, l'ultimo capitolo di produzione giapponese sul celebre personaggio.

Nel suo podcast Fatman Beyond, Smith ha parlato del film, definendolo non solo il miglior film su Godzilla che abbia mai visto, ma anche uno dei migliori film del 2023 in generale, elogiando l'equilibrio tra la trama con protagonisti i personaggi umani e le apparizioni di Godzilla stesso.

Secondo il regista di Clerks - commessi, il film ha sovvertito le sue aspettative nei confronti del franchise e si è sentito ugualmente coinvolto dai personaggi principali quanto dalle enormi scene di caos e distruzione per cui il franchise è noto.

"Questo Godzilla Minus One, ragazzi, è di gran lunga il miglior film su Godzilla che abbia mai visto", ha detto Smith. "È una vera e propria lezione su come fare un film con un mostro gigante, che mantiene vivo il mostro gigante per tutto il film e che è avvincente a livello umano".

Kevin Smith vuole Godzilla Minus One agli Oscar 2024

Smith si è poi soffermato su alcuni elementi di Godzilla Minus One che ritiene "spaventosi" rispetto ad altri Godzilla e ha raccomandato alla Toho di scegliere il film per essere preso in considerazione per gli Oscar 2024 nella categoria Miglior Film Straniero.

Godzilla Minus One è il film giapponese su Godzilla che ha incassato di più al mondo

Ha paragonato il film ai precedenti della Toho, che utilizzavano in gran parte tute di gomma e modelli di città in miniatura insieme a effetti visivi, mentre Minus One ha utilizzato la CGI in molte più scene per dare vita a Godzilla.